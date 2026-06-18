Canada vs Qatar Live Streaming: भारत में कब, कहां और कैसे देखें कनाडा और कतर मुकाबला? जानें मैच डिटेल्स

Canada vs Qatar Live Streaming: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कल शुक्रवार 19 जून को तड़के सुबह 3.30 बजे कनाडा और कतर के बीच मुकाबला खेला जाना है.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कल शुक्रवार 19 जून को तड़के सुबह 3.30 बजे कनाडा और कतर के बीच मुकाबला खेला जाना है. अब तक दोनों टीमों ने एक-एक मैच खेला है और दोनों ही टीमों के मुकाबले ड्रॉ पर खत्म हुए थे. ऐसे में दोनों टीमों के पास एक-एक अंक हैं और अब टीम जीतना चाहेंगी, जिसके लिए दोनों टीमों एक दूसरो को कड़ी टक्कर दे सकती हैं. फैंस भारत में इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं. आइए जानते हैं कि कनाडा और कतर का मुकाबले की भारत में कब, कहां और कैसे देख सकते हैं.

कब खेला जाएगा कनाडा और कतर मैच?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कनाडा और कतर के बीच ग्रुप स्टेज मुकाबला शुक्रवार 19 जून 2926 को खेला जाएगा.

कितने बजे खेला जाएगा कनाडा और कतर मैच?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कनाडा और कतर के बीच ग्रुप स्टेज मुकाबला तड़के सुबह 3.30 बजे से खेला जाना है.

कहां खेला जाएगा कनाडा और कतर मैच?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कनाडा और कतर के बीच मुकाबला कनाडा के बीसी प्लेस वैंकूवर में खेला जाएगा.

भारत में टीवी पर कहां देख सकते हैं कनाडा और कतर मैच?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 टेलीविजन पर हाल ही में लॉन्च हुए यूनाईट8 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर दिखाया जाएगा. मैच चार चैनलों पर दिखाए जाएंगे, जिसमें यूनाईट8 स्पोर्ट्स 1 (हिंदी), यूनाईट8 स्पोर्ट्स 1 एचडी (हिंदी), यूनाईट8 स्पोर्ट्स 2 (इंग्लिश) और यूनाईट8 स्पोर्ट्स 2 एचडी (इंग्लिश).

भारत में कहां होगी कनाडा और कतर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कनाडा और कतर के बीच मुकाबले को फैंस 'जी5' ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

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