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FIFA 2026: नेमार की वापसी का इंतजार खत्म! ब्राजील के कोच कार्लो एंसेलोटी ने दिया बड़ा अपडेट

Carlo Ancelotti on Neymar: नेमार फैंस के लिए अच्छी खबर आ गई है. ब्राजील टीम के कोच कार्लो एंसेलोटी ने नेमारी की वापसी पर बड़ा अपडेट दिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 20, 2026, 07:23 PM IST

FIFA 2026: नेमार की वापसी का इंतजार खत्म! ब्राजील के कोच कार्लो एंसेलोटी ने दिया बड़ा अपडेट

neymar (Photo IANS)

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फीफा वर्ल्ड कप 2026 में रोनाल्डो और मेसी के बाद सबसे ज्यादा चर्चित नाम नेमार का ही है. लेकिन ब्राजील फुटबॉल टीम के दिग्गज खिलाड़ी नेमार टीम के लिए अब तक खेल नहीं पाए हैं और टीम को उनकी कमी महसूस हो रही है. लेकिन नेमार फैंस के लिए अच्छी खबर आ गई है. ब्राजील टीम के कोच कार्लो एंसेलोटी ने नेमारी की वापसी पर बड़ा अपडेट दिया है. उन्होंने बताया है कि नेमार कब मैदान पर एक्शन में दिखेंगे. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.   

ब्राजील के कोच ने नेमार की वापसी पर दिया अपडेट

ब्राजील टीम के कोच कार्लो एंसेलोटी ने नेमार की वापसी को लेकर कहा, "नेमार कल अकेले और सोमवार को टीम के साथ ट्रेनिंग करेंगे. वो स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे." बता दें कि वर्ल्ड कप टीम में शामिल होने के बाद से नेमार ने ब्राजील के साथ पूरे ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं लिया है. वो इस हफ्ते की शुरुआत में मेडिकल जांच के बाद एक व्यक्तिगत रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं. बार्सिलोना और पेरिस सेंट-जर्मेन के पूर्व स्टार को मोरक्को के खिलाफ ब्राजील के पहले मुकाबले के लिए सब्स्टीट्यूट खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल किया गया था. लेकिन वो मैच नहीं खेल सके थे. 

FIFA 2026

एंसेलोटी ने आगे कहा, "हमें उनकी जांच करनी होगी. हमें अभी तक पता नहीं चल सका है कि उनकी चोट कितनी गंभीर है. राफिन्हा के जाने से नेमार की वापसी और भी जरूरी हो गई है, क्योंकि ब्राजील को अपने सबसे अनुभवी अटैकिंग खिलाड़ी की कमी साफतौर पर महसूस हुई है. नेमार नॉकआउट राउंड में ब्राजील के लिए अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं."

अब तक क्यों नहीं खेल रहे थे नेमार?

ब्राजील के दिग्गज खिलाड़ी नेमार को सैंटोस क्लब के लिए खेलते हुए दाहिने पैर की पिंडली में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के शुरुआती दो मैच मिस कर दिए हैं. लेकिन उनकी वापसी टीम के लिए अच्छी खबर है. पिछले मैच में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हरा दिया था और नॉकआउट स्टेज में पहुंचने की अपनी उम्मीद जिंदा रखी. 

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