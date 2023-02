BPL 2023: 34 साल के कैरेबियन बल्लेबाज ने जड़ा तूफानी शतक, मैच में बने 423 रन, लगे 27 छक्के

Mohammad Rizwan और Jonson Charles के बीच तीसरे विकेट के लिए इस मुकाबले में 122 रन की साझेदारी हुई और वहीं से मैच का रुख पलट गया.

