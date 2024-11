भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम 22 नवंबर से बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच खेलगी. ये मैच पर्थ में खेला जाएगा. पर्थ में खेले जाने वाले पहले टेस्ट से पहले तेज गेंदबाज यश दयाल बैकअप खिलाड़ी के तौर प टीम में शामिल हो गए हैं. तेज गेंदबाज के पिता चंद्रपाल दयाल ने मंगलवार को आईएएनएस से बातचीत के दौरान ये जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जब यश दक्षिण अफ्रीका में टी20 सीरीज के लिए गए थे, उसी दौरान उन्हें टीम में शामिल होने के लिए बुलावा आया था.

यश के पिता ने दी जानकारी

यश दयाल के पिता चंद्रपाल ने बताया कि जब पिछले हफ्ते यश दक्षिण अफ्रीका में टी20 सीरीज के लिए गए थे, तब उन्हें टीम में शामिल होने के लिए बुलावा आया था. यश 17 नवंबर को टीम में शामिल हुए थे, उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनका बेटा इस बहुप्रतीक्षित सीरीज में डेब्यू करेगा. उन्होंने कहा कि हम बस यही चाहते हैं कि वो देश के लिए अच्छा प्रदर्शन करे.

