Black Panthers के लिए नीरज चोपड़ा ने उठाया भाला, वीडियो में देखें सुपर हीरो वाला अंदाज

डीएनए हिंदी: टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को एथलेटिक्स का ऐतिहासिक गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) के नए अंदाज को देखकर फैंस काफी खुश नजर आए. वकंडा फॉरएवर (Wakanda Forever) के लिए उनका प्रमोशनल वीडियो देखने के बाद फैंस अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं. चोपड़ा भारत के सबसे सफल एथलीट हैं और उन्होंने 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी इतिहास रचते हुए भारत को पहले सिल्वर मेडल दिलाया था. ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में भारत का सिर्फ दूसरा पदक था. इस फिल्म में जेवलिन थ्रो चैंपियन ने हॉलीवुड के मार्वल स्टूडियोज के साथ काम किया है. जो 11 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.

नीरज चोपड़ा ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस फिल्म का टीजर पोस्ट किया, 46-सेकंड की क्लिप में ओलंपिक चैंपियन काले रंग के ड्रेस में नजर आ रहे हैं और अपने भाले के साथ अभ्यास कर रहे हैं. जोरदार एक्शन और बेहतरीन बैकराउंड म्यूजीक के साथ नीरज का पहला लुक दिखाया गया है. इस वीडियो में जब नीरज अपना भाला भेकते हैं तो बैकराउंड में आवाज आती है, जिसके कहा गया है, "जो हमें कमजोर समझे, वो उनकी कमजोरी है, दिखा देंगे उन्हें कि हम कौन हैं?

Bow Down To The Real Superhero! 🙇@Neeraj_chopra1 🇮🇳🥇



Finally, India got its first ever mighty Superhero! Rightful, brave and benevolent! Our beloved NEERAJ CHOPRA 🔥#NeerajChopra #GoldenBoy #Marvel pic.twitter.com/gTsHq72Jzc