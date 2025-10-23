Bihar Election 2025: बिहार में महागठबंधन की आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तेजस्वी यादव हो सकते हैं CM चेहरा
Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर बहनें भाईयों को क्यों खिलाती हैं पान, जानें इसके प्रभाव से लेकर पीछे की वजह
India vs Australia 2nd ODI: एडिलेड में टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने किया पहले गेंदबाजी का फैसला, यहां देखें प्लेइंग 11
कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं सतीश जारकीहोली! CM सिद्धारमैया के बेटे ने किया बड़ा इशारा
Health Tips: सर्दियों में इन 3 सुपर फूड्स का सेवन बॉडी को रखेगा फिट, आसपास भी नहीं भटकेंगी बीमारियां
Delhi Crime News: दिल्ली के रोहिणी में बड़ा एनकाउंटर, सिग्मा गैंग का सरगना समेत चार अपराधी ढेर
Delhi-NCR Weather: दिल्ली-NCR में जारी है प्रदूषण का कहर, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI
Bihar Election 2025: बिहार में लालू-तेजस्वी को बड़ा झटका, चुनाव से ऐन पहले 50 नेताओं ने RJD से दिया इस्तीफा
'कुछ लोगों को सत्ता अपने परिवार के लिए चाहिए', नीतीश कुमार का लालू यादव पर तीखा प्रहार
जैकी श्रॉफ के इस आलीशान फार्महाउस के सामने सलमान का पनवेल भी फेल, तस्वीरें देख आप भी कहेंगे वाह 'जग्गू दादा'
स्पोर्ट्स
Bihar Election 2025: बिहार चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन आज पटना में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर सकता है. मुख्यमंत्री चेहरे पर सहमति न बन पाने की स्थिति गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी.
Bihar elections 2025: बिहार में विपक्षी महागठबंधन के भीतर चल रही असहमति अब समाप्त होती दिख रही है. सूत्रों के मुताबिक आरजेडी और कांग्रेस के बीच लंबे समय से चल रही बातचीत के बाद सभी सहयोगी दलों ने सहमति बनाते हुए तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा चुन लिया है. महागठबंधन की आज पटना के मौर्या होटल में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है.
पटना में होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर पर केवल तेजस्वी यादव की तस्वीर होगी और इसमें आरजेडी, कांग्रेस, CPI-M, CPI, CPI-ML और IIPP के सिंबल शामिल होंगे. इस कदम से यह स्पष्ट संदेश जाता है कि महागठबंधन एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतर रहा है. तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 'चलो बिहार.. बिहार बदलें' का नारा भी महागठबंधन दे सकता है, जो आगामी चुनाव में उनकी जीत का संदेश देगा.
मिली जानकारी के अनुसार, इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे के समय कई सहयोगी दल असंतुष्ट थे. इसके कारण 10 से अधिक सीटों पर सहयोगी दल एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए थे. मुख्यमंत्री चेहरे पर सहमति न बन पाने की यह स्थिति गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी. इस स्थिति को सुलझाने के लिए कांग्रेस के सीनियर नेता और बिहार चुनाव प्रभारी अशोक गहलोत ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से बीते बुधवार, को मुलाकात की.
यह भी पढ़ें: Bihar Election 2025: बिहार में लालू-तेजस्वी को बड़ा झटका, चुनाव से ऐन पहले 50 नेताओं ने RJD से दिया इस्तीफा
मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने भरोसा जताया कि महागठबंधन में सबकुछ सही दिशा में है और जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी. इस चर्चा के बाद सभी सहयोगी दलों ने मिलकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा बनाने का निर्णय लिया. माना जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गठबंधन के अन्य उम्मीदवारों के नाम पर भी अंतिम निर्णय लिया जाएगा और एक-दूसरे के सामने खड़े किए गए उम्मीदवारों को वापस लिया जाएगा. बहहरहाल, अब सबकी नजरें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई है.
(With IANS input)
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.