Rashifal 16 October 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को रक्षामंत्री ने दिया दिवाली गिफ्ट, कुछ ऐसे मिलेगा फायदा...

पटाखों और ग्रीन पटाखों में क्या होता है अंतर, जानिए कैसे होते हैं तैयार?

जानें क्यों चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए काल बनेगी भारतीय Astra-Mk2 Missile...

Bihar: राघोपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव ने भरा पर्चा, नामांकन के समय लालू-राबड़ी देवी भी रहें मौजूद

भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, अहमदाबाद में होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स; इस दिन आएगा फाइनल रिजल्ट

16 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश दौरे पर PM Modi, करोड़ों की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात, जानें पूरा कार्यक्रम

Bihar Election 2025: राजापाकर सीट पर कड़ा मुकाबला होने के आसार, पासवान-रविदास वोटर निर्णायक

IND vs AUS 2025: ऑस्ट्रेलिया रवाना हुई टीम इंडिया, विराट-रोहित से गले मिले गिल, BCCI ने शेयर किया वीडियो

बेटी के टूटे सपनों का बोझ नहीं उठा पा रहा पिता, दुर्गापुर गैंगरेप केस पीड़िता के पिता बोले-अब बंगाल छोड़ना चाहता हूं

स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, अहमदाबाद में होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स; इस दिन आएगा फाइनल रिजल्ट

Commonwealth Games 2030: कॉमनवेल्थ गेम्स के कार्यकारी बोर्ड ने बुधवार को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के प्रस्तावित मेजबान के रूप में अहमदाबाद के नाम की सिफारिश की और अंतिम फैसला 26 नवंबर को इसकी आम सभा की बैठक में लिया जाएगा.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Oct 15, 2025, 08:49 PM IST

भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, अहमदाबाद में होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स; इस दिन आएगा फाइनल रिजल्ट

Commonwealth Games

कॉमनवेल्थ गेम्स के कार्यकारी बोर्ड ने बुधवार को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के प्रस्तावित मेजबान के रूप में अहमदाबाद के नाम की सिफारिश की और अंतिम फैसला 26 नवंबर को इसकी आम सभा की बैठक में लिया जाएगा. भारत को नाइजीरिया से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था. लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स ने भविष्य के खेलों के लिए इस अफ्रीकी देश की मेजबानी की महत्वाकांक्षाओं को समर्थन और गति प्रदान करने के लिए एक रणनीति विकसित करने का निर्णय लिया है, जिसमें 2034 खेलों की मेजबानी पर विचार भी शामिल है.

रिलीज में कही ये बात

कॉमनवेल्थ गेम्स ने प्रेस रिलीज में कहा, "कॉमनवेल्थ गेम्स के कार्यकारी बोर्ड ने आज पुष्टि की है कि वह कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए प्रस्तावित मेजबान शहर के रूप में भारत के अहमदाबाद की सिफारिश करेगा. अहमदाबाद को अब पूर्ण राष्ट्रमंडल खेल सदस्यता के लिए प्रस्तावित किया जाएगा, जिस पर अंतिम फैसला 26 नवंबर को ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स महासभा में लिया जाएगा."

इससे पहले भारत ने कब की थी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी?

आपको पता दें कि इससे पहले आखिरी बार भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी साल 2010 में की थी, जो भारत के दिल्ली में आयोजित हुई थी. हालांकि इस बात को अब 15 साल का लंबा वक्त गुजर चुका है और भारत अब अगले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है. अब देखना ये है कि मीटिंग में क्या फैसला आता है. 

कॉमनवेल्थ गेम्स को 100 साल पूरे

आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स को अब 100 साल पूरे हो जाएंगे, जब भारत 2030 में इसकी मेजबानी करेगा. इस इवेंट का पहली बार आयोजन 1930 में हुआ था, जिसकी मेजबानी कनाडा के हैमिल्टन ने की थी. हालांकि ग्लासगो 2026 की तैयारियां भी अपनी जोरो-शोरो पर है. 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक खेला जाएगा. कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत मेडल लिस्ट में चौथे स्थान पर रहा था. ऐसे में अगर अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स 2030  की मेजबानी करता है, तो ये भारत के लिए काफी गर्व की बात होगी. 

