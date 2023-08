BBL 12: Usman Khawaja ने Shaun Marsh की तूफानी पारी पर फेरा पानी, फाइनल से एक कदम दूर ब्रिसबेन हीट

डीएनए हिंदी: रविवार को मेलबर्न के डॉकलैंड्स में ब्रिसबेन हीट (Brisbane Heat) ने मेजबान मेलबर्न रेनेगेड्स (Melbourne Renegades) को 7 विकेट से हराकर फाइनल (Big Bash League Final) की ओर कदम बढ़ा दिया है. अब उनका सामना 2 फरवरी को सिडनी सिक्सर्स (Sydney Sixers) से होगा जो क्वालीफायर्स में पर्थ स्कोर्चर्स (Perth Scorchers) से हार गई थी. 2 फरवरी को चैलेंजर मुकाबले में सिडनी सिक्सर्स और ब्रिसबेन हीट (Sydney Sixers vs Brisbane Heat) की टीमें आमने-सामने होंगी. जितने वाली टीम फाइनल में पर्थ स्कोर्चर्स के साथ खेलेगी और हारने वाली टीम का टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा.

