BBL 12: Sam Harper ने मेलबर्न में कर दी छक्कों की बरसात, रेनेगेड्स ने हरिकेन्स को बूरी तरह रौंदा

डीएनए हिंदी: बिग बैश लीग (Big Bash League) 2022-23 के 32वें मुकाबले में उम्मीद थी की मार्टिल गुप्तिल (Martin Guptil), एरोन फिंच (Asron Finch), मैथ्यू वेड (Matthew Wade), टिम डेविड (Tim David) और आसिफ अली (Asif Ali) जैसे बल्लेबाजों का बल्ला मेलबर्न में गरजेगा. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मेलबर्न रेनेगेड्स (Melbourne Renegades) को एक नया स्टार मिल गया. सैम हार्पर (Sam Harper) ने होबार्ट हरिकेन्स (Hobart Hurricanes) के गेंदबाजों की जमकर खबर ली और सिर्फ 48 गेंद में 7 छक्कें और 5 चौकों की मदद से 89 रन ठोक डाले. इस पारी की बदौलत 163 का लक्ष्य भी बौना लगने लगा और मेलबर्न रेनेगेड्स ने आसानी से जीत हासिल कर ली. पहले बल्लेबाजी करते हुए होबार्ट हरिकेन्स ने 8 विकेट खोकर 162 रन बनाए.

दुनिया के बेहतरीन स्टार्स से सजी होबार्ट हरिकेन्स की टीम मेलबर्न के डॉकलैंड स्टेडियम में मेजबान मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ उतरी. मेजबानों ने टॉस जीतकर मेहमानों को बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया. टीम की शुरुआत अच्छी रही और दोनों बल्लेबाजों ने 5.4 ओवर में स्कोर 49 तक पहुंचा दिया. सेलेब जेवेल और बेन मैकडरमोट के आउट होने के बाद कप्तान वेड भी कुछ खास नहीं कर सके. टिम डेविड और आफिस अली तो 10 के आंकड़े को भी नहीं छू सके. फहीन अशरफ के 26 रन की बदौलत टीम 160 के आंकड़े को पार करने में सफल रही.

Sam Harper has to go for 89... 💔