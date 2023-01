BBL 12: Matthew Wade का गरजेगा बल्ला या Rashid Khan की फिरकी बरपाएगी कहर, जानें कहां देखें लाइव

Hobart Hurricanes vs Adelaide Strikers Live Streaming: होबार्ट में सोमवार को क्रिस लिन, मैथ्यू वेड और आसिफ अली जैसे बिग हीटर्स मैदान पर उतरेंगे.

