BBL 12: Andre Russell के तूफान को रोकने उतरेंगे Danial Christian, जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव

Sydney Sixers vs Melbourne Renegades: बुधवार को आंद्रे रसल और डेनियन क्रिस्टियन आमने-सामने होंगे. भारतीय फैंस भी इस मुकाबले को लाइव देख सकते हैं.

big bash league 2022-23 sydney sixers vs melbourne renegades live streaming and where to watch in india