स्पोर्ट्स

Ben Stokes ने की Virat Kohli के इस खास रिकॉर्ड की बराबरी, पाकिस्तान को हराकर टेस्ट मैच में बनाया बड़ा नाम

Most Test Win As Captain in a Year: Ben Stokes ने पाकिस्तान को कराची में हराकर एक कैलेंडर ईयर में 9 टेस्ट जीत कर इतिहास रच दिया है.