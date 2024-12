बिग क्रिकेट लीग 2024 में एमपी टाइगर्स और यूपी ब्रिज स्टार्स के बीच मुकाबला खेला जा रहा था. इस मैच में एक मजेदार वाकया घटा है. क्रिकेट के मैदान पर अक्सर अद्भुत नजारे देखने को मिलते रहते हैं. फैंस कोई मजेदार खेल का लुत्फ उठाते है. लेकिन इस बार एक चमत्कार हुआ है कि बल्लेबाज बोल्ड होने के बाद भी आउट नहीं हुआ. खास बात ये है कि न तो ये नो बॉल थी और न ही ये डेड बॉल थी. गेंदबाज बॉलिंग करता है और गेंद स्टंप पर टकराती है, लेकिन बल्लेबाज की किस्मत ऐसी थी कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा. बोल्ड होने के बाद बेल्स एक स्टंप पर रुक जाती है. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

क्रिकेट मैदान पर हुआ चमत्कार

बिग क्रिकेट लीग 2024 में एमपी टाइगर्स और यूपी ब्रिज स्टार्स के बीच बीती रात मुकाबला खेला गया था. इस मैच में एमपी टाइगर्स गेंदबाजी कर रहे थे. वहीं ब्रिज स्टार्स के कप्तान चिराग गांधी बल्लेबाजी कर रहे थे और 98 रनों पर बैटिंग कर रहे थे. वहीं टाइगर्स की ओर से पवन नेगी गेंदबाजी कर रहे थे. नेगी की तीसरी गेंद पर चिराग बोल्ड होते हैं, लेकिन बेल एक स्टंप पर रुक जाती है और बेल्स नीचे नहीं गिरती है. एक बेल एक स्टंप पर और एक बेल बचे हुए दो स्टंप पर रुकी रहती है. चिराग इस तरह बोल्ड होने के बाद भी ऑउट नहीं होते हैं.

🤨 ICYMI Stumps rattled, but the bails said, 𝗡𝗢𝗧 𝗧𝗢𝗗𝗔𝗬!



