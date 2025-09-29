Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

October Ekadashi 2025: अक्टूबर माह में कब-कब आएंगी एकादशी तिथि, जानें इनका धार्मिक महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा खेती करते हैं लोग, जानें किस पायदान पर आता है आपका State

ये ट्रॉफी लौटानी ही पड़ेगी…, एशिया कप फाइनल के बाद BCCI ने पाकिस्तान को दिए साफ शब्दों में अल्टीमेटम

Divorce Loan: लोन लेकर तलाक का खर्च उठा रहे हैं मर्द, पत्नी से छुटकारा पाने के बाद 42% पति हैं कर्ज में डूबे

वो IITian जिन्होंने UNHRC में की थी पाकिस्तान की बोलती बंद, जानें 5 भाषाओं के एक्सपर्ट IFS क्षितिज त्यागी की सक्सेस स्टोरी

मिडिल ईस्ट में शुरू हो सकता है शांति का नया अध्याय? डोनाल्ड ट्रंप ने दिए बड़े संकेत, जानिए पूरा मामला

गंदे कोलेस्ट्रॉल और शुगर को सोख लेगा इस बीज का पानी, रोज सुबह पीने से शरीर में यूरिक एसिड भी होगा कम

Shardiya Navratri 2025: कन्या पूजन के दौरान भूलकर भी न करें ये गलती, वरना पुण्य की जगह मिलेगा पाप

एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान पर जीत के बाद नेताओं से लेकर सितारों तक ने टीम इंडिया को दी बधाई, जानें किसने क्या कहा

इस एक हार्मोन के असंतुलित होते ही बिगड़ जाता है महिलाओं का मूड, थकान-कमजोरी और शरीर में दर्द से रहती हैं परेशान

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ये ट्रॉफी लौटानी ही पड़ेगी…, एशिया कप फाइनल के बाद BCCI ने पाकिस्तान को दिए साफ शब्दों में अल्टीमेटम

ये ट्रॉफी लौटानी ही पड़ेगी…, एशिया कप फाइनल के बाद BCCI ने पाकिस्तान को दिए साफ शब्दों में अल्टीमेटम

Divorce Loan: लोन लेकर तलाक का खर्च उठा रहे हैं मर्द, पत्नी से छुटकारा पाने के बाद 42% पति हैं कर्ज में डूबे

लोन लेकर तलाक का खर्च उठा रहे हैं मर्द, पत्नी से छुटकारा पाने के बाद 42% पति हैं कर्ज में डूबे

मिडिल ईस्ट में शुरू हो सकता है शांति का नया अध्याय? डोनाल्ड ट्रंप ने दिए बड़े संकेत, जानिए पूरा मामला

मिडिल ईस्ट में शुरू हो सकता है शांति का नया अध्याय? डोनाल्ड ट्रंप ने दिए बड़े संकेत, जानिए पूरा मामला

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
October Ekadashi 2025: अक्टूबर माह में कब-कब आएंगी एकादशी तिथि, जानें इनका धार्मिक महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

अक्टूबर माह में कब-कब आएंगी एकादशी तिथि, जानें इनका धार्मिक महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा खेती करते हैं लोग, जानें किस पायदान पर आता है आपका State

भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा खेती करते हैं लोग, जानें किस पायदान पर आता है आपका State

वो IITian जिन्होंने UNHRC में की थी पाकिस्तान की बोलती बंद, जानें 5 भाषाओं के एक्सपर्ट IFS क्षितिज त्यागी की सक्सेस स्टोरी

वो IITian जिन्होंने UNHRC में की थी पाकिस्तान की बोलती बंद, जानें 5 भाषाओं के एक्सपर्ट IFS क्षितिज त्यागी की सक्सेस स्टोरी

Homeस्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

ये ट्रॉफी लौटानी ही पड़ेगी…, एशिया कप फाइनल के बाद BCCI ने पाकिस्तान को दिए साफ शब्दों में अल्टीमेटम

भारत ने एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान को हरा दिया. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने जश्न मनाया, लेकिन ट्रॉफी वितरण समारोह में बड़ा ड्रामा देखने को मिला. आइए जानते हैं इस पूरे मामले पर बीसीसीआई ने क्या-कुछ कहा है.

Latest News

राजा राम

Updated : Sep 29, 2025, 10:44 AM IST

ये ट्रॉफी लौटानी ही पड़ेगी…, एशिया कप फाइनल के बाद BCCI ने पाकिस्तान को दिए साफ शब्दों में अल्टीमेटम
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

एशिया कप 2025 के फाइनल में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार खिताब अपने नाम किया. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने जश्न मनाया, लेकिन ट्रॉफी वितरण समारोह में बड़ा ड्रामा देखने को मिला. भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के ACC अध्यक्ष और गृह मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से साफ मना कर दिया. नकवी मंच पर खड़े रहे, लेकिन खिलाड़ी अपनी स्थिति पर अडिग रहे. अंततः नकवी ट्रॉफी और मेडल लेकर मंच से चले गए. इसके बाद भारतीय टीम ने बिना ट्रॉफी के ही जश्न मनाया. 

यह दुर्भाग्यपूर्ण है

इस घटना के बाद BCCI ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को स्पष्ट अल्टीमेटम दिया है कि एशिया कप 2025 की ट्रॉफी जल्द से जल्द भारत को लौटाई जाए. BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, “भारत ऐसे व्यक्ति से ट्रॉफी स्वीकार नहीं कर सकता जो हमारे देश के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा हो. हमने ACC अध्यक्ष से ट्रॉफी न लेने का निर्णय लिया है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ट्रॉफी और पदक जल्द ही भारत को मिल जाएंगे.”

यह भी पढ़ें: IND vs PAK Final: एशिया कप फाइनल जीतने के बाद टीम इंडिया ने ठुकराई ट्रॉफी, PM मोदी बोले- मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर

नकवी के खिलाफ कड़ा विरोध

सैकिया ने भारतीय टीम के प्रदर्शन की भी जमकर तारीफ की. उन्होंने बताया कि भारत ने ग्रुप चरण के सभी मैच जीते और पाकिस्तान को तीन बार हराकर फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि BCCI ने टूर्नामेंट खेलने का निर्णय भारत सरकार की नीति का पालन करते हुए लिया था. BCCI ने यह साफ कर दिया है कि अगले ICC सम्मेलन में ACC अध्यक्ष मोहसिन नकवी के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया जाएगा. बोर्ड ने कहा कि यह निर्णय केवल खेल की भावना का सम्मान करने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सम्मान के लिए भी लिया गया है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Jharkhand Elections: झारखंड में पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान आज, चंपई सोरेन समेत इन दिग्गजों की किस्मत दांव पर
झारखंड में पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान आज, चंपई सोरेन समेत इन दिग्गजों की किस्मत दांव पर
'बटेंगे तो कटेंगे' के बीच शहजाद पूनावाला की टी-शर्ट बन गई चर्चा का विषय, Viral हो रहा फोटो
'बटेंगे तो कटेंगे' के बीच शहजाद पूनावाला की टी-शर्ट बन गई चर्चा का विषय, Viral हो रहा फोटो
CJI बनते ही संजीव खन्ना ने Supreme Court में उठाया सख्त कदम, वकीलों को मानना होगा अब ये खास नियम
CJI बनते ही संजीव खन्ना ने Supreme Court में उठाया सख्त कदम, वकीलों को मानना होगा अब ये खास नियम
CM Yogi का कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना, 'वोट के लिए परिवार को जलाने वालों का नाम नहीं बता रहे खरगे'
CM Yogi का कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना, 'वोट के लिए परिवार को जलाने वालों का नाम नहीं बता रहे खरगे'
रात को सोने से पहले ये एक काम करना कभी न भूलें, शरीर की सारी परेशानियां हो जाएंगी छूमंतर
रात को सोने से पहले ये एक काम करना कभी न भूलें, शरीर की सारी परेशानियां हो जाएंगी छूमंतर
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
October Ekadashi 2025: अक्टूबर माह में कब-कब आएंगी एकादशी तिथि, जानें इनका धार्मिक महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि
अक्टूबर माह में कब-कब आएंगी एकादशी तिथि, जानें इनका धार्मिक महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि
भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा खेती करते हैं लोग, जानें किस पायदान पर आता है आपका State
भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा खेती करते हैं लोग, जानें किस पायदान पर आता है आपका State
वो IITian जिन्होंने UNHRC में की थी पाकिस्तान की बोलती बंद, जानें 5 भाषाओं के एक्सपर्ट IFS क्षितिज त्यागी की सक्सेस स्टोरी
वो IITian जिन्होंने UNHRC में की थी पाकिस्तान की बोलती बंद, जानें 5 भाषाओं के एक्सपर्ट IFS क्षितिज त्यागी की सक्सेस स्टोरी
गंदे कोलेस्ट्रॉल और शुगर को सोख लेगा इस बीज का पानी, रोज सुबह पीने से शरीर में यूरिक एसिड भी होगा कम
गंदे कोलेस्ट्रॉल और शुगर को सोख लेगा इस बीज का पानी, रोज सुबह पीने से शरीर में यूरिक एसिड भी होगा कम
Shardiya Navratri 2025: कन्या पूजन के दौरान भूलकर भी न करें ये गलती, वरना पुण्य की जगह मिलेगा पाप
कन्या पूजन के दौरान भूलकर भी न करें ये गलती, वरना पुण्य की जगह मिलेगा पाप
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE