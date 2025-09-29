ये ट्रॉफी लौटानी ही पड़ेगी…, एशिया कप फाइनल के बाद BCCI ने पाकिस्तान को दिए साफ शब्दों में अल्टीमेटम

October Ekadashi 2025: अक्टूबर माह में कब-कब आएंगी एकादशी तिथि, जानें इनका धार्मिक महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि
भारत ने एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान को हरा दिया. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने जश्न मनाया, लेकिन ट्रॉफी वितरण समारोह में बड़ा ड्रामा देखने को मिला. आइए जानते हैं इस पूरे मामले पर बीसीसीआई ने क्या-कुछ कहा है.
एशिया कप 2025 के फाइनल में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार खिताब अपने नाम किया. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने जश्न मनाया, लेकिन ट्रॉफी वितरण समारोह में बड़ा ड्रामा देखने को मिला. भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के ACC अध्यक्ष और गृह मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से साफ मना कर दिया. नकवी मंच पर खड़े रहे, लेकिन खिलाड़ी अपनी स्थिति पर अडिग रहे. अंततः नकवी ट्रॉफी और मेडल लेकर मंच से चले गए. इसके बाद भारतीय टीम ने बिना ट्रॉफी के ही जश्न मनाया.
इस घटना के बाद BCCI ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को स्पष्ट अल्टीमेटम दिया है कि एशिया कप 2025 की ट्रॉफी जल्द से जल्द भारत को लौटाई जाए. BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, “भारत ऐसे व्यक्ति से ट्रॉफी स्वीकार नहीं कर सकता जो हमारे देश के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा हो. हमने ACC अध्यक्ष से ट्रॉफी न लेने का निर्णय लिया है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ट्रॉफी और पदक जल्द ही भारत को मिल जाएंगे.”
सैकिया ने भारतीय टीम के प्रदर्शन की भी जमकर तारीफ की. उन्होंने बताया कि भारत ने ग्रुप चरण के सभी मैच जीते और पाकिस्तान को तीन बार हराकर फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि BCCI ने टूर्नामेंट खेलने का निर्णय भारत सरकार की नीति का पालन करते हुए लिया था. BCCI ने यह साफ कर दिया है कि अगले ICC सम्मेलन में ACC अध्यक्ष मोहसिन नकवी के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया जाएगा. बोर्ड ने कहा कि यह निर्णय केवल खेल की भावना का सम्मान करने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सम्मान के लिए भी लिया गया है.
