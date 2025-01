आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने-सामने हैं. लेकिन इस बार दोनों देशों के बीच जर्सी को लेकर विवाद है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, BCCI ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम लिखवाने से साफ मना कर दिया है. हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद यानी ICC ने जर्सी विवाद को लेकर अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी है, जिसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के ऑफिशियल लोगो (चिन्ह) को लेकर सब कुछ साफ हो गया है. आइए जानते हैं कि आईसीसी ने क्या कहा है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आईसीसी के एक सूत्र ने कहा, "चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल लोगो (चिन्ह) लगाना हर देश की जिम्मेदारी बनती है. सभी टीमों को इस नियम का पालन करना होगा. जिस भी टीम ने इस नियम का उल्लंघन किया या करती है, तो उस टीम पर सख्त कार्रवाई होगी." बता दें कि आईसीसी के इस प्रतिक्रिया के बाद ये साफ हो गया है कि उन अफवाहों को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा जा रहा था कि बीसीसीआई ने अपनी जर्सी पर पाकिस्तान लिखवाने से इंकार कर दिया है.

