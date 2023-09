वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद Chetan Sharma पर गिरी गाज, BCCI ने चयन समिति को किया बर्खास्त

डीएनए हिंदी: टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन के बाद BCCI ने बड़ा फैसला लिया है. बीसीसीआई ने सेलेक्शन कमिटी के चेयरमैन चेतन शर्मा समेत पूरी टीम को बर्खास्त कर दिया है. वर्ल्डकप में खराब प्रदर्शन के बाद ऐसा माना जा रहा था कि वर्ल्ड कप के बाद कई बड़े फैसले लिए जाएंगे. अब BCCI ने खाली पदों के लिए नए आवेदन भी निकाल दिए है.

🚨NEWS🚨: BCCI invites applications for the position of National Selectors (Senior Men).



