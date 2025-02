आईसीसी के बाद जसप्रीत बुमराह का जादू बीसीसीआई के अवॉर्ड्स में भी देखने को मिला. उनको पुरुष वर्ग में पॉल उमरीगर अवॉर्ड से नवाजा गया. वही यहीं खिताब महिला वर्ग में भारतीय महिला टीम की ओपनर बल्लेबाज स्मृति मंधाना को मिला.

बुमराह ने साल 2024 में कमाल का प्रदर्शन किया था. जिसके लिए आईसीसी ने उनको टेस्ट और क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड दिया था. जबकि स्मृति मंधाना को महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला.



बुमराह और मंधाना ने किया कमाल

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने साल 2024 में टी20 विश्व कप 2024 भारत को दिलाने में अहम भूमिका निभाई. वही उन्होंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में गजब का प्रदर्शन किया. बॉर्डर - गावस्कर सीरीज में बुमराह ने 32 विकेट अपने नाम किए थे. वही टेस्ट क्रिकेट में वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे. उनके नाम 71 विकेट रहे.

BCCI's Naman Awards:



Best International Cricketer (Men's): Jasprit Bumrah



Best International Cricketer (Women's): Smriti Mandhana



Best International Debut: Sarfaraz Khan and Asha Sobhana pic.twitter.com/Qw7Ct9IMWZ