भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने अचानक एक बड़ा ऐलान किया है. दरअसल, एशियन क्रिकेट काउंसिल के बोर्ड में बीसीसीआई ने अपने प्रतिनिधियों की घोषणा की है. बीसीसीआई सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी शेयर की है. बोर्ड ने राजीव शुक्ला को अहम जिम्मेदारी सौंप दी है. आशीष शेलार को भी बड़ा जिम्मा मिला है. वहीं अब जय शाह की कुर्सी पर राजीव शुक्ला बैठने वाले हैं. आइए जानते हैं कि आखिर शुक्ला को कौना पद मिला है.

जय शाह की कुर्सी पर बैठेंगे राजीव शुक्ला?

बीसीसीआई ने सोशल मीडिया के अपने अधिकारी एक्स अकाउंट पर इसकी जानकारी दी है. बोर्ड ने राजीव शुक्ला को एशियन क्रिकेट काउंसिल बोर्ड में कार्यकारी बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है. इससे पहले जय शाह इस पद को संभालते थे. लेकिन आईसीसी के चैयरमैन बनने के बाद ACC उनकी कुर्सी खाली थी, जो अब राजीव शुक्ला दे दी गई है. वहीं अब राजीव शाह की कुर्सी पर बेठेंगे. वहीं आशीष शेलार को बीसीसीआई के पेदन बोर्ड दस्य के रूप में एसीसी बोर्ड में नियुक्त किया गया है.

NEWS 🚨 - BCCI’s Appointments to the ACC Board.



Mr. Rajeev Shukla (@ShuklaRajiv) will represent the BCCI as an Executive Board Member on the ACC Board.



Mr. Ashish Shelar (@ShelarAshish) will be the BCCI representative on the ACC Board as the Ex-Officio Board Member.



More… pic.twitter.com/mEW5n5fcD4