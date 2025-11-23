FacebookTwitterYoutubeInstagram
स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

रोहित-विराट इस दिन खेलेंगे अगला मैच, KL Rahul को मिली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बड़ी जिम्मेदारी; BCCI ने किया टीम का ऐलान

IND VS SA: BCCI ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी 3 ODI मैचों के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी है. टीम में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ युवा प्रतिभाओं को भी शामिल किया गया है.

राजा राम

Updated : Nov 23, 2025, 06:27 PM IST

रोहित-विराट इस दिन खेलेंगे अगला मैच, KL Rahul को मिली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बड़ी जिम्मेदारी; BCCI ने किया टीम का ऐलान

केल राहुल की मिली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बड़ी जिम्मेदारी

IND VS SA: भारतीय क्रिकेट टीम जल्द ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की ODI मैच खेलेगी. BCCI ने टीम इंडिया का स्क्वाड घोषित कर दिया है। कप्तानी की जिम्मेदारी केएल राहुल को सौंपी गई है, जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा हैं. चोट के कारण नियमित वनडे कप्तान शुभमन गिल इस सीरीज में नहीं खेलेंगे. टीम में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ युवा प्रतिभाओं जैसे यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा को भी शामिल किया गया है. रवींद्र जडेजा लंबे समय बाद टीम में वापसी कर चुके हैं, जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है. 

पहले भी टीम के लिए वनडे में कप्तानी कर चुके हैं

BCCI ने 15 सदस्यीय टीम इंडिया स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. कप्तान केएल राहुल पहले भी टीम के लिए वनडे में कप्तानी कर चुके हैं. उन्होंने 12 मैचों में 8 जीत और 4 हार का सामना करना पड़ा है. इस बार उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ बड़ी जिम्मेदारी मिली है. चोटिल शुभमन गिल सीरीज से बाहर हैं. उन्होंने पिछले टेस्ट मैच में गर्दन में ऐंठन के कारण रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौटना पड़ा था. उनकी अनुपस्थिति में कप्तानी राहुल को सौंपी गई. 

रवींद्र जडेजा की लंबे समय बाद वापसी

बताते चलें, स्क्वाड में स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की लंबे समय बाद वापसी हुई है. उनके शामिल होने से टीम की मिडिल ऑर्डर में मजबूती आएगी. श्रेयस अय्यर को चोट के कारण टीम में जगह नहीं मिली है. उनकी जगह युवा तिलक वर्मा को प्लेइंग इलेवन में खेलने का मौका मिल सकता है. वहीं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को वनडे से आराम दिया गया है. वे अगले साल होने वाले T20 World Cup पर फोकस कर रहे हैं. वहीं, अच्छे फॉर्म में चल रहे ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में मौका मिला है. 

यहां देखिए स्क्वाड:

रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, केएल राहुल, ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, ऋतुराज गायकवाड़, हर्षित राणा, ध्रुव जुरेल, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह

कब है मुकाबला 

  • पहला वनडे मुकाबला 30 दिसंबर को रांची में खेला जाएगा.
  • दूसरा मैच 3 दिसंबर को रायपुर.
  • तीसरा मुकाबला 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में होगा. 

