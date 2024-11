भारतीय फैंस के लिए बीसीसीआई ने एक खुशखबरी का ऐलान किया है. दुनिया की सबसे बड़ी और अमीर लीग के लिए तारीख का ऐलान हो गया है. हालांकि आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन 24 और 25 नवंबर को सऊदी अबर के जेद्दा में आयोजित होगा. लेकिन नीलामी से पहले ही बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 की तारीख जारी कर दी है. हालांकि फैंस के लिए खुशखबरी ये है कि बोर्ड ने अगले तीन सीजन का शेड्यूल जारी किया है. आइए जानते हैं कि आईपीएल 2025 कब से खेला जाएगा.

ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट की माने, तो बीसीसीआई ने सभी 10 टीमों को ईमेल किया है. इस ईमेल में बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 सीजन की तारीख का खुलासा किया है. हालांकि बीसीसीआई ने सिर्फ अगले सीजन के लिए बल्कि आगामी तीन सीजन का शेड्यूल जारी कर दिया है. रिपोर्ट में बताया है कि ये टूर्नामेंट की विंडो है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इन्हीं तारीख को अगले आईपीएल सीजन का आगाज होगा. रिपोर्ट के अनुसार, आईपीएल 2025 की शुरुआत अगले साल 14 मार्च से 25 मई तक खेला जाएगा.

