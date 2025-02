भारतीय टीम के खिलाड़ी और परिवार को लेकर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक खुशखबरी आई है. रिपोर्ट्स के अनुसार बीसीसीआई ने प्लेयर्स के परिवार और पत्नी को लेकर खास परमिशन दी है.

जिसके अनुसार चैंपियंस ट्रॉफी का मजा पत्नी या परिवार का कोई एक सदस्य मैदान में बैठकर ले सकता है. हाल ही में बीसीसीआई ने इसपर रोक लगा दी थी. भारत 20 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अपने सफर की शुरुआत करेगी.

जानें बीसीसीआई ने किस बात की दी है परमिशन

अभी कई रिपोर्ट्स में दावे किए गए कि चैंपियंस ट्रॉफी छोटा है. इसलिए किसी भी खिलाड़ी के साथ परिवार या पत्नी साथ रहने और वीवीआईपी बॉक्स में बैठकर मैच देखने की अनुमति बीसीसीआई ने नहीं दी है. लेकिन दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक मैच के लिए परिवार या पत्नी दुबई जा सकती है.

The ICC Champions Trophy 2025 fixtures are out 🙌#TeamIndia 🇮🇳 set to play their matches in the UAE 💪



We begin our campaign with a clash against Bangladesh on 20th February, 2025 👍 pic.twitter.com/Lg46S3Ykwm