ऑस्ट्रेलियाई घरेलू लीग बिग बैश लीग टी20 2024-25 रविवार 15 दिसंबर से शुरू हो गई है. भारत में ये लीग खूब चर्चा में हैं. इस विदेशी लीग पर भारत में खूब सट्टा खेला जा रहा है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई है और दिल्ली पुलिस को कामयाबी मिली है. दरअसल, बिग बैश लीग के मैचों में भारत में सट्टा खेला जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने क्रिकेट बेटिंग रैकेट का करोल बाग के जोशी रोड पर पर्दाफाश किया है.

पुलिस ने की छापेमारी

दिल्ली के क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर संजय कुमार सैनी ने कहा, पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी. हमें पता लगा कि करोल बाग स्थित एक फ्लैट में सट्टेबाजी का काम हो रहा है. जब पुलिस ने शनिवार को 11.30 बजे फ्लैट पर छापा मारा, तो 10 लोग लाइव क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते हुए पकड़े गए हैं. उन्हें गिरफ्तार कर लिया है.

A cricket betting racket operating in Karol Bagh on the Big Bash T-20 League was busted by ISC, @CrimeBranchDP



♦️Ten arrested and 5 laptops, 24 mobile phones, an LED TV and betting tools seized



♦️The syndicate spanned in multiple states#DPUpdates pic.twitter.com/cDJq4PKhDQ