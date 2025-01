ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग 2025 के नॉकआउट मैच में सिडनी थंडर और मेलबर्न स्टार्स के बीच खेला जा रहा था. जिसको अचानक रोकना पड़ा. मगर हैरानी की बात ये रही कि मुकाबला बारिश या तूफान की वजह से नहीं रुका था.

बिग बैश लीग के नॉकआउट मैच को बिजली कड़कने के चलते रोका गया. सिडनी और मेलबर्न के मुकाबले के दौरान आसमान में काले बादल छाए थे. इसके कुछ देर बाद जोरदार बिजली कड़कने लगी. जिसकी वजह से प्लेयर्स को मैदान छोड़कर जाना पड़ा.

जानिए किस वजह से रोका गया मैच

सिडनी थंडर और मेलबर्न स्टार्स के बीच खेले जा रहे नॉकआउट मैच के दौरान बिजली कड़कने लगी. जिसकी वजह से अचानक मैच को रोका गया. ऑस्ट्रेलिया में हर साल बिजली गिरने की वजह से 4-5 लोगों की जान चली जाती है.

Melbourne Stars: “We have actual stars in our team!”



Sydney Thunder: “Hold my beer” #BBL14 pic.twitter.com/mMeYflyueT