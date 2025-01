बिग बैश लीग 2025 का क्वालीफायर मैच होबार्ट हरीकेंस और सिडनी सिक्सर्स के बीच खेला गया था. इस मैच में होबार्ट ने सिडनी को 12 रनों से हरा दिया है और फाइनल में जगह बना ली है. होबार्ट ने पहले बल्लेबाजी करते 173 रन बनाए थे. इसके जवाब में सिडनी 161 रन ही बना सकी. इस मैच में सिडनी ने बेहद ही खराब प्रदर्शन किया है. टीम ने एक-दो नहीं बल्कि करीब 6 ओवर डॉट गेंदें खेली है. इसी वजह से टीम फाइनल तक नहीं पहुंच सकी है. वहीं होबार्ट ने 7 साल बाद फाइनल में जगह बनाई है.

आखिरी ओवर में सिडने के पास था जीत का मौका

सिडनी सिक्सर्स को आखिरी ओवर में 21 रनों की दरकार थी. होबार्ट की ओर से आखिरी ओवर इंग्लैंड क्रिस जॉर्डन डाल रहे थे. जॉर्डन ने धांसू गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 8 रन खर्च किए. लास्ट ओवर में सिडनी एक बाउंड्री लगा सकी और वो भी ओवर के आखिरी गेंद पर. होबार्ट ने 20 ओवरों में 173 रन बनाए थे. इसके जवाब में सिडनी 20 ओवरों में 161 रन ही बना सकी.

