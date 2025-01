बिग बैश लीग 2024-25 में बीती रात यानी 3 जनवरी शुक्रवार को सिडनी थंडर और पर्थ स्कॉचर्स के बीच मुकाबला खेला गया था. हालांकि इस मुकाबले में एक ऐसी घटना हुई है, जिससे पूरा स्टेडियम सहम गया. दरअसल, लाइव मैच के दौरान एक कैच पकड़ने के कारण दो खिलाड़ी आपस में टकरा गए, जिसके बाद खिलाड़ियों को हॉस्पिटल में ए़डमिट करवाया गया है. वहीं खिलाड़ियों का टकराने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

लाइव मैच में हुआ खतरनाक हादसा

सिडनी थंडर और पर्थ स्कॉचर्स के बीच मुकाबले में एक खतरनाक हादसा हो गया है. पर्थ की पारी के 16वें ओवर में कूप कोन्लोली ने शॉट खेला और गेंद हवा में थी. तभी सिडनी के दो खिलाड़ी गेंद की ओर दौड़े. दोनों ही खिलाड़ियों की नजरे गेंद पर थी और इसी दौरान दोनों के बीच टक्कर हो गई. हालांकि इस घटना के बाद पूरा स्टेडियम सहम गया है और साथ ही वीडियो देखने के बाद किसी को अपनी आंखू पर यकीन नहीं हो रहा है. हालांकि दोनों प्लेयर्स को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है.

This was like a car crash, very nasty incident 😳 #BBL14 pic.twitter.com/CdbzVzVJGz