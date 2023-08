BBL 12: उस्मान ख्वाजा की टीम पहुंची फाइनल में, होटल रूम में बैठकर स्टीव स्मिथ ने देखी टीम की हार 

डीएनए हिंदी: बिग बैश लीग 2022-23 के फाइनल की दोनों टीमें अब तय हो गई हैं. बिसबेन हीट और सिडनी सिक्सर्स के बीच बुए रोमांचक मुकाबले में ब्रिसबेन ने 4 विकेट से जीत दर्ज की है. इस साल ट्रॉफी के लिए पर्थ स्कॉचर्स के सामने ब्रिसबेन हीट की चुनौती होगी. दिलचस्प बात यह है कि सिडनी की टीम की हार का नजारा टीम के अहम खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ने बेंगलुरु के होटल रूम में देखा. स्मिथ लीग टूर्नामेंट के बीच में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए भारत आ गए हैं.

उस्मान ख्वाजा और स्टीव स्मिथ दोनों ही अहम मुकाबले से रहे दूर

ब्रिसबेन हीट के कप्तान उस्मान ख्वाजा भी मैच नहीं खेल सके क्योंकि वह भी बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के लिए भारत दौरे पर आए हैं. स्टीव स्मिथ के होटल रूम में मैच देखने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

Come on @HeatBBL!!! — how are you feeling @stevesmith49? #BBL12 pic.twitter.com/AOQrDBZioy