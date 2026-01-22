ICC से नहीं बनी बात, भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने से बांग्लादेश का इनकार

सुरक्षा कारणों से बांग्लादेश ने भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया है. बोर्ड को उम्मीद है कि ICC न्याय करेगा और टीम को श्रीलंका में खेलने की अनुमति देगा.

टी20 वर्ल्ड कप को लेकर एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने साफ किया है कि मौजूदा हालात में उनकी टीम भारत में टूर्नामेंट खेलने नहीं जाएगी. बोर्ड का कहना है कि भारत में खेलने से जुड़ा सुरक्षा जोखिम पहले जैसा ही बना हुआ है. हालांकि बांग्लादेश ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से अब भी न्याय मिलने की उम्मीद जताई है और वैकल्पिक आयोजन स्थल की मांग रखी है.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा चिंताओं के चलते उनकी टीम भारत में टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगी. बोर्ड के अनुसार, भारत में खेलने को लेकर जो जोखिम पहले थे, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसी बीच बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा कि उनकी सरकार और क्रिकेट बोर्ड को उम्मीद है कि ICC इस मामले में निष्पक्ष फैसला लेगा. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश चाहता है कि टीम को श्रीलंका जैसे सुरक्षित स्थान पर खेलने की अनुमति दी जाए. BCB ने दोहराया कि खिलाड़ियों की सुरक्षा उनके लिए सर्वोपरि है.

