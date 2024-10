बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज दूसरा मैच 29 अक्टूबर को चट्टोग्राम के जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम में खेला जा रहा है. अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए काफी शानदार शुरुआत की है. टीम के स्टार ओपनर टोनी डी जोर्जी ने अपने बल्ले से धूम-धड़ाका कर दिया है और शतक लगा दिया है. इसके अलावा जोर्जी ने स्टब्स के साथ मिलकर 100 से अधिक रनों की साझेदारी कर ली है.

साउथ अफ्रीका के स्टार ओपर टोनी डी जोर्जी ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शतक जड़ दिया है. उन्होंने 146 गेंदों में 2 छक्के और 8 चौकों की मदद से 100 रनों क पारी खेली थी और खबर लिखने तक क्रीज पर मौजूद है. इसके अलावा जोर्जी ने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ मिलकर 136 रनों की पार्टनरशिप भी कर ली है. टीम का टी ब्रेक तक का स्कोर 205/1 (56).

Tony de Zorzi is the first 🇿🇦 opener in 16 years and just the third 🇿🇦 opener this century to post a Test fifty in Bangladesh.



SA openers to post a 50+ score in Bangladesh since 2000



Graeme Smith (2008, twice)

Neil McKenzie (2008)

Tony de Zorzi (2024)@hershybru

