ODI World Cup 2023 से पहले ये कीवी गेंदबाज बना भारत के लिए खतरा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की भी बढ़ाएगा मुश्किलें

डीएनए हिंदी: ढाका में शनिवार को खेले गए बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे को कीवी टीम ने 86 रन से जीत कर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. इस मुकाबले में बांग्लादेशी गेंदबाजों ने पहले न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की कड़ी परिक्षा ली लेकिन हेनरी निकल्स और टॉम ब्लेंडल की बेहतरीन पारियों ने टीम न्यूजीलैंड को 254 रन तक पहुंचा दिया. 255 रन के लक्ष्या की पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम ईश सोढी की फिरकी के जाल में फंस गई और पूरी टीम 41.1 ओवर में ही 168 रन पर ढेर हो गई. भारत में होने वाले वर्ल्डकप को ध्यान में रखते हुए दोनों टीमों के कई खिलाड़ी इस मैच में नहीं खेल रहे थे, जो भारत में वर्ल्डकप टीम का हिस्सा रहने वाले हैं. ईश सोढी का प्रदर्शन इस मुकाबले में लाजवाब रहा और उन्होंने भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को भी अपने प्रदर्शन से सावधान कर दिया है.

ये भी पढ़ें: हांग्जो में एशियन गेम्स का हुआ उद्घाटन, भारत ने अब तक का सबसे बड़ा दल चीन भेजा

बांग्लादेश और भारत की पिचों में ज्यादा अंतर नहीं होता है. ईश सोढी ने शेर-ए-बांग्लाद स्टेडियम में बांग्लादेशी बल्लेबाजों की कड़ी परिक्षा ली और 10 ओवर में 39 रन देकर 6 विकेट चटकाए. हालांकि न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी चिंता रही ट्रेंट बोल्ट की फॉर्म, उन्होंने 8 ओवर की गेंदबाजी की और कोई सफलता हासिल नहीं कर सके. काइल जेमिसन ने 7 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट चटकाए तो कप्तान लॉकी फॉर्गुसन को एक सफलता मिली. रचिन रवींद्र ने 8 ओवर में किफायती गेंदबाजी जरूर की लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली. काइल जेमिसन को छोड़कर ये सभी गेंदबाज न्यूजीलैंड की वर्ल्डकप स्कॉड का हिस्सा हैं.

6️⃣-3️⃣9️⃣ | The fourth best ODI figures ever in Bangladesh 🤝



A performance to remember from Ish Sodhi 🔥#BANvNZ #CricketNation pic.twitter.com/uez96t6q4Z