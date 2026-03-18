WION World Pulse 2026: साइना नेहवाल को मिला WION Icon Award, मां को श्रेय देते हुए सुनाई संघर्ष की कहानी

WION World Pulse 2026: WION पल्स शिखर सम्मेलन 2026 आज यानी बुधवार 18 मार्च को आयोजित हुआ था, जिसमें बैडमिंटन की दिग्गज खिलाड़ी साइना नेहवाल को WION आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.

WION पल्स शिखर सम्मेलन 2026 आज यानी बुधवार 18 मार्च को आयोजित हुआ था, जिसमें बैडमिंटन की दिग्गज खिलाड़ी साइना नेहवाल को WION आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. इस दौरान दिग्गज खिलाड़ी ने अपने सफर को याद किया. खास तौर पर साइना ने अपने इंटरनेशनल स्टारडम तक पहुंचने के लिए अपनी मां को क्रेडिट दिया है. साइना ने सम्मेलन में एक अनसुनी कहानी सुनाई है. आइए जानते हैं कि पूर्व वर्ल्ड नंबर-1 खिलाड़ी ने क्या कुछ कहा है.

साइना नेहवाल ने सुनाई पूरी कहानी

शिखर सम्मेलन में दर्शकों को संबोधित करते हुए साइना नेहलाव ने अपनी सफलता की नींव अपनी मां को मानते हुए कहा, "मेरी मां को बहुत-बहुत धन्यवाद. मुझे खेलों से प्यार था. मेरी मां जो कहती थीं. हम उसे सुनते थे, क्योंकि हम उन्हें मना नहीं करते थे. मेरी मां मुझसे कहती थी कि तुम एक ओलंपियन और वर्ल्ड चैंपियन बनने जा रहे हो और मैं उस पर विश्वास नहीं करती थी."

बिना ट्रेनर-फिजियो को बनीं स्टार

उन्होंने आगे बताया, "उस समय मेरे पास कोई ट्रेनर या फिजियो नहीं था. लेकिन मेरी मां और गोपी सर पुलेला गोपीचंद की बदौलत मैं यहां तक ​​आ सकी. मेरे पास देखने के लिए कोई महिला रोल मॉडल नहीं थी. लेकिन मैं प्रकाश सर को अपना आदर्श मानती थी." उनके युग ने भारतीय खेल परिदृश्य में बड़े पैमाने पर बदलाव किया है. लंदन 2012 खेलों में उनकी सफलता के बाद से बैडमिंटन की लोकप्रियता काफी बढ़ी है. साइना ने कहा कि ये खेल अब भारत में क्रिकेट के बाद दूसरा सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला खेल बन गया है.

भविष्य की ओर देखते हुए साइना ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि हमारा लक्ष्य 2036 में भारत में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करना है और अगर ऐसा होता है, तो भारत को इस अनुशासन में पदक तालिका में नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए."

वर्ल्ड नंबर-1 रह चुकी हैं साइना

साइना नेहवाल ने अपना नाम भारतीय एथलेटिक्स में महान हस्तियों में शामिल किया है. साइना ने साल 2012 ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया था. उसके बाद उन्होंने ऐसे खेल में महिला एथलीटों के लिए एक अलग रास्ता बनाया. अब साइना कई एथलीटों की रोल मॉडल बन चुकी हैं. साल 2015 में साइना वर्ल्ड कप नंबर 1 रैंकिंग भी हासिल कर चुकी हैं.

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