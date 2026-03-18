FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
WION World Pulse 2026: डॉ. सुभाष चंद्रा ने साझा की भारत की TV क्रांति की एक झलक, बताई ये जरूरी बातें

WION World Pulse 2026: डॉ. सुभाष चंद्रा ने साझा की भारत की TV क्रांति की एक झलक, बताई ये जरूरी बातें

IPL 2026 से पहले बदला सनराइजर्स हैदराबाद का कप्तान, पैट कमिंस की जगह ये खिलाड़ी करेगा कप्तानी

IPL 2026 से पहले बदला सनराइजर्स हैदराबाद का कप्तान, पैट कमिंस की जगह ये खिलाड़ी करेगा कप्तानी

WION World Pulse 2026: साइना नेहवाल को मिला WION Icon Award, मां को श्रेय देते हुए सुनाई संघर्ष की कहानी

WION World Pulse 2026: साइना नेहवाल को मिला WION Icon Award, मां को श्रेय देते हुए सुनाई संघर्ष की कहानी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कौन था वो शख्स जिसे कहा गया 'ईरान का कसाई'? जानें क्यों मिला था ऐसा खौफनाक निकनेम

कौन था वो शख्स जिसे कहा गया 'ईरान का कसाई'? जानें क्यों मिला था ऐसा खौफनाक निकनेम

एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक विदेशी बल्लेबाज

एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक विदेशी बल्लेबाज

Shani-Surya-Shukra Chandrama Yuti:शनि-सूर्य-शुक्र-चंद्रमा का युति इन 4 राशियों को देने आ रहे हार्ड वर्क का गिफ्ट,  19 मार्च से जो चाहें पाएंगे

शनि-सूर्य-शुक्र-चंद्रमा का युति इन 4 राशियों को देने आ रहे हार्ड वर्क का गिफ्ट, 19 मार्च से जो चाहें पाएंगे

Homeस्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

WION World Pulse 2026: साइना नेहवाल को मिला WION Icon Award, मां को श्रेय देते हुए सुनाई संघर्ष की कहानी

WION World Pulse 2026: WION पल्स शिखर सम्मेलन 2026 आज यानी बुधवार 18 मार्च को आयोजित हुआ था, जिसमें बैडमिंटन की दिग्गज खिलाड़ी साइना नेहवाल को WION आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 18, 2026, 10:34 PM IST

WION World Pulse 2026: साइना नेहवाल को मिला WION Icon Award, मां को श्रेय देते हुए सुनाई संघर्ष की कहानी

WION World Pulse 2026

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

WION पल्स शिखर सम्मेलन 2026 आज यानी बुधवार 18 मार्च को आयोजित हुआ था, जिसमें बैडमिंटन की दिग्गज खिलाड़ी साइना नेहवाल को WION आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. इस दौरान दिग्गज खिलाड़ी ने अपने सफर को याद किया. खास तौर पर साइना ने अपने इंटरनेशनल स्टारडम तक पहुंचने के लिए अपनी मां को क्रेडिट दिया है. साइना ने सम्मेलन में एक अनसुनी कहानी सुनाई है. आइए जानते हैं कि पूर्व वर्ल्ड नंबर-1 खिलाड़ी ने क्या कुछ कहा है. 

साइना नेहवाल ने सुनाई पूरी कहानी

शिखर सम्मेलन में दर्शकों को संबोधित करते हुए साइना नेहलाव ने अपनी सफलता की नींव अपनी मां को मानते हुए कहा, "मेरी मां को बहुत-बहुत धन्यवाद. मुझे खेलों से प्यार था. मेरी मां जो कहती थीं. हम उसे सुनते थे, क्योंकि हम उन्हें मना नहीं करते थे. मेरी मां मुझसे कहती थी कि तुम एक ओलंपियन और वर्ल्ड चैंपियन बनने जा रहे हो और मैं उस पर विश्वास नहीं करती थी."

बिना ट्रेनर-फिजियो को बनीं स्टार

उन्होंने आगे बताया, "उस समय मेरे पास कोई ट्रेनर या फिजियो नहीं था. लेकिन मेरी मां और गोपी सर पुलेला गोपीचंद की बदौलत मैं यहां तक ​​आ सकी. मेरे पास देखने के लिए कोई महिला रोल मॉडल नहीं थी. लेकिन मैं प्रकाश सर को अपना आदर्श मानती थी." उनके युग ने भारतीय खेल परिदृश्य में बड़े पैमाने पर बदलाव किया है. लंदन 2012 खेलों में उनकी सफलता के बाद से बैडमिंटन की लोकप्रियता काफी बढ़ी है. साइना ने कहा कि ये खेल अब भारत में क्रिकेट के बाद दूसरा सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला खेल बन गया है.

भविष्य की ओर देखते हुए साइना ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि हमारा लक्ष्य 2036 में भारत में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करना है और अगर ऐसा होता है, तो भारत को इस अनुशासन में पदक तालिका में नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए."

वर्ल्ड नंबर-1 रह चुकी हैं साइना

साइना नेहवाल ने अपना नाम भारतीय एथलेटिक्स में महान हस्तियों में शामिल किया है. साइना ने साल 2012 ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया था. उसके बाद उन्होंने ऐसे खेल में महिला एथलीटों के लिए एक अलग रास्ता बनाया. अब साइना कई एथलीटों की रोल मॉडल बन चुकी हैं. साल 2015 में साइना वर्ल्ड कप नंबर 1 रैंकिंग भी हासिल कर चुकी हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन था वो शख्स जिसे कहा गया 'ईरान का कसाई'? जानें क्यों मिला था ऐसा खौफनाक निकनेम
कौन था वो शख्स जिसे कहा गया 'ईरान का कसाई'? जानें क्यों मिला था ऐसा खौफनाक निकनेम
एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक विदेशी बल्लेबाज
एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक विदेशी बल्लेबाज
Shani-Surya-Shukra Chandrama Yuti:शनि-सूर्य-शुक्र-चंद्रमा का युति इन 4 राशियों को देने आ रहे हार्ड वर्क का गिफ्ट,  19 मार्च से जो चाहें पाएंगे
शनि-सूर्य-शुक्र-चंद्रमा का युति इन 4 राशियों को देने आ रहे हार्ड वर्क का गिफ्ट, 19 मार्च से जो चाहें पाएंगे
घर में कितने LPG सिलेंडर रख सकते हैं? नियम तोड़ा तो हो सकती है जेल
घर में कितने LPG सिलेंडर रख सकते हैं? नियम तोड़ा तो हो सकती है जेल
कितनी पढ़ाई के बाद Aman Gottumukkala को मिली एलन मस्क की xAI में जॉब? जानें इस भारतीय छोरे की प्रोफेशनल जर्नी
कितनी पढ़ाई के बाद Aman Gottumukkala को मिली एलन मस्क की xAI में जॉब? जानें इस भारतीय छोरे की प्रोफेशनल जर्नी
MORE
Advertisement
धर्म
Hanuman Jayanti: हनुमान जयंती अप्रैल में किस दिन है? जान लें बजरंगबली की पूजा विधि का शुभ मुहूर्त क्या है
हनुमान जयंती अप्रैल में किस दिन है? जान लें बजरंगबली की पूजा विधि का शुभ मुहूर्त क्या है
Kalash Sthapana Vidhi: नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना कैसे करें? जानिए सटीक मुहूर्त और घट स्थापित करने की विधि
नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना कैसे करें? जानिए सटीक मुहूर्त और घट स्थापित करने की विधि
Horoscope 17 March: कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगा परिवार का साथ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगा परिवार का साथ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि में मां को चढ़ाई चुनरी और श्रृंगार का सामान किसी और सुहागन को देना चाहिए या नहीं? जानिए क्या है नियम
नवरात्रि में मां को चढ़ाई चुनरी और श्रृंगार का सामान किसी और सुहागन को देना चाहिए या नहीं? जानिए क्या है नियम
Amavasya: आज है चैत्र अमावस्या? पूर्वजों का आशीर्वाद पाने के लिए पीपल की जड़ में शाम को जलाएं दीपक और करें इन चीजों का दान
आज है चैत्र अमावस्या? पूर्वजों का आशीर्वाद पाने के लिए पीपल की जड़ में शाम को जलाएं दीपक और करें इन चीजों का दान
MORE
Advertisement