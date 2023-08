ICC Men's ODI Cricketer of the Year: वनडे का बेस्ट कप्तान चुनने के बाद ICC ने Babar Azam दिया एक और सम्मान

ICC ODI Cricketer Of The Year 2022: साल 2021 के लिए भी बाबर आजम ने ये अवार्ड अपने नाम किया था और इस साल भी बाबर का ही कब्जा रहा.

डीएनए हिंदी: आईसीसी के अवार्ड्स (ICC Awards) में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) का जलवा बरकरार है. एक दिन पहले आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर (ICC Best ODI Team of The Year 2022) में बाबर ने न सिर्फ जगह बनाई थी बल्कि टीम के कप्तान (ICC Best ODI Captain of The Year 2022) भी चुने गए थे. गुरुवार को आईसीसी ने वनडे क्रिकेटर ऑफ दी ईयर (ICC ODI Cricketer Of The Year) अवार्ड की घोषणा की और ये खिताब भी पाकिस्तान के कप्तान के नाम रहा. आपको बता दें कि बाबर ने लगातार दूसरी बार ये खिताब अपने नाम किया है. ऐसे करने वाले वह पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने साल 2021 वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब भी अपने नाम किया था.

बाबर आजम ने 2022 में अविश्वसनीय प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने लाहौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 114 रन की यादगार पारी खेली. पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से हार झेलने के बाद सीरीज बचाने के लिए पाकिस्तान को जीत की दरकार थी. पाकिस्तान ने 349 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ चार विकेट गंवाकर, छह गेंद पहले ही मैच अपने नाम कर लिया. सलामी बल्लेबाज फखर जमान और इमाम-उल-हक ने 118 रन की साझेदारी की. इसके बाद बाबर ने मोर्चा संभाला और शानदार पारी खेली.

जब बाबर बल्लेबाजी के लिए आए तो पाकिस्तान को जीते के लिए 187 गेंदों में 231 रनों की जरूरत थी. तब बाबर ने अपना खेल दिखाया और पाकिस्तान को शानदार जीत दिलाई. उन्होंने सिर्फ 73 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो वनडे में अब तक का उनका सबसे तेज शतक है. बाबार ने पाकिस्तान के लिए 95 वनडे में 60 की स्ट्राइक रेट से 4813 रन बनाए हैं. उन्होंने 17 शतक और 24 अर्धशतकीय पारी भी खेली है.

