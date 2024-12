विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 में मुंबई और नागालैंड के बीच मुकाबला खेला गया था. इस मैच में एक खिलाड़ी ने महज 17 साल की उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. इसके अलावा यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ दिया है. दरअसल, मुंबई के आयुष म्हात्रे ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. उन्होंने 181 रनों की पारी खेली और महफिल अपने नाम कर ली है. आइए जानते हैं कि उन्होंने कौनसा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है.

तोड़ा यशस्वी जायसवाल का वर्ल्ड रिकॉर्ड

नागालैंड के खिलाफ मुंबई के आयुष म्हात्रे ने 117 गेंदों में 15 चौकों और 11 छक्कों की मदद से 181 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक-रेट 154.70 रनों का रहा. इस पारी के साथ ही उन्होंने यशस्वी जायसवाल का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. दरअसल, आयुष म्हात्रे फर्स्ट क्लास करियर में सबसे कम उम्र में 150 से अधिक रन बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं. इस मामले में आयुष म्हात्रे ने यशस्वी जायसवाल को पछाड़ दिया है.

Maiden List A century for 17 years old Ayush Mhatre against nagaland 👏



Follow CricWave for domestic cricket updates 🏏 #AyushMhatre #VijayHazareTrophy2024 #VijayHazareTrophy #BCCIDomestic #bccicricket pic.twitter.com/IfRjKIFloo