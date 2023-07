Australia vs South Africa: सिडनी में चल रहे रोमांचक घमासान पर बुरी रोशनी का साया, जानें क्या हुआ टेस्ट मैच के दौरान 

डीएनए हिंदी: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का आखिरी टेस्ट (Australia vs South Africa 3RD Test) सिडनी में खेला जा रहा है. इस मैच को बीच में थोड़ी देर खराब रोशनी की वजह से भी रोकना पड़ा था. खेल रोके जाने पर मेहमान टीम ने काफी नाराजगी जताई. खेल को अब छोटा करके सिर्फ 47 ओवर का कर दिया गया है. कई पूर्व क्रिकेटर भी बैड लाइट को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं. इससे पहले पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच भी पहला टेस्ट खराब रोशनी की वजह से रोकना पड़ा था और मैच ड्रॉ घोषित कर दिया गया.

खऱाब रोशनी की वजह से छोटा किया गया खेल

तीसरे टेस्ट में खराब रोशनी की वजह से गेम (Aus Vs SA 3RD Test) को काफी देर के लिए रोकना पड़ा. जिसके बाद अंपायरों और मैच रेफरी ने पहले दिन के खेल को छोटा कर दिया है. पहले दिन अब 90 ओवर की जगह पर 47 ओवर का ही खेल हुआ. साउथ अफ्रीका की टीम इस फैसले से नाखुश भी दिखी.

Bad light resulted in only 47 overs of play on day one in Sydney.