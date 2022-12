AUS vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ गरजा David Warner का बल्ला, 3 साल बाद जड़ा शतक

AUS vs SA Melbourne Test Day 2 Highlights: डेविड वार्नर ने टेस्ट क्रिकेट में तीन साल बाद शतक पूरा किया है. मेलबर्न में ये उनका तीसरा शतक है.

australia vs south africa melbourne test david warner score 100 in test cricket after 3 years aus vs sa update