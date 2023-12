ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पर सामान ढोती नजर आई पाकिस्तानी टीम, वीडियो हो गया VIRAL

डीएनए हिंदी: पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई है. पाकिस्तान को 14 दिसंबर से पर्थ में पहला टेस्ट मैच खेलना है. इसके लिए 2 दिसंबर को पाकिस्तान की टीम सिडनी पहुंची और अपना सामान खुद ढोने पर मजबूर हुई. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सामान ढोने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की इस घटना के बाद काफी आलोचना होने लगी. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी एयरपोर्ट से निकलने के बाद अपना अपना सामान खुद ही एक ट्रक में लोड करते नजर आ रहे हैं.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी अपना अपना सामान खुद क्यों ढोने पर मजबूर हुए, इस बात से पर्दा शाहीन अफरीदी ने हटाया और बताया कि समय की कमी की वजह से ऐसा करना पड़ा. शाहीन शाह अफरीदी ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए इस वायरल वीडियो की सच्चाई के बारे में बताया, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी सिडनी एयरपोर्ट पर अपना सामान खुद लोड कर रहे हैं. अफरीदी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि खिलाड़ियों ने समय की कमी के कारण एक-दूसरे की सहायता की, क्योंकि उनके पास अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने के लिए सिर्फ 30 मिनट का समय था.

Shaheen Afridi 🗣️

We were just helping the working staff to save our time . More respect for our team ❤️🙌🏻#PakistanCricketTeam #PAKvAUS #PSL2024 pic.twitter.com/1qyENBt0e0