AUS vs ENG 2nd ODI: सिडनी में स्टार्क ने अंग्रेजों पर बरपाया कहर, वर्ल्ड चैंपियंस को फिर चटाई कंगारुओं ने धूल

डीएनए हिंदी: शनिवार को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ (Steve Smith) की शानदार बल्लेबाजी और मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc)- एडम जम्पा (Adam Zampa) की बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत इंग्लैंड को 72 रन से हरा दिया. इस जीत के साथ तीन मैचों की वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से अजेय बढ़त बना ली. ऑस्ट्रेलिया के रेगुलर कप्तान पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में जोश हेजलवुड (Josh Hezlewood) टीम के कंधों पर टीम की कमान थी. पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 280 रन बनाए. 281 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम सिर्फ 208 रन पर ही ढेर हो गई. मिचेल स्टार्क और एडम जम्पा ने 4-4 विकेट झटके.

Australia win and take the series.



England are still Double World Champions.#AUSvENG pic.twitter.com/P231LbXEOY