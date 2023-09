Aus Vs Eng: बैटिंग कर रहे थे कैमरून ग्रीन और जॉस बटलर उन्हें दिलाने लगे IPL नीलामी की याद, देखें वीडियो 

डीएनए हिंदी: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड (Australia Vs England ) के बीच पहले वनडे में मेजबान टीम ने बटलर ब्रिगेड को 6 विकेट से हराया है. हालांकि इस मैच के दौरान एक मजेदार वाकया देखने को मिला जब विकेटकीपिंग कर रहे जॉस बटलर ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कैमरून ग्रीन के मजे लेने शुरू कर दिए थे. दरअसल अच्छी फॉर्म में चल रहे ग्रीन का ध्यान भटकाने के लिए इंग्लिश कप्तान ने उन्हें स्लेज करना शुरू कर दिया. इस दौरान वह बार-बार आईपीएल ऑक्शन की बात कर रहे थे.

Cameron Green Jos Buttler Viral Video

दरअसल 41वें ओवर में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कैमरून ग्रीन बल्लेबाजी कर रहे थे और विकेट के पीछे खड़े जॉस बटलर लगातार उनका ध्यान भटकाने के लिए कुछ न कुछ कह रहे थे. ग्रीन ने जब डॉव्स की गेंद पर शॉट खेला तो उन्होंने कहा कि बिग शॉट... इसके बाद उन्होंने कहा कि बड़ा ऑक्शन चल रहा है.

It was good of @josbuttler to remind Cam Green about the upcoming IPL auction 😂



Textbook stuff this 👌 pic.twitter.com/bkLbdXmUQ4