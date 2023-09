वर्ल्डकप 2023 से पहले ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने दुनिया की दी चेतावनी, सिडनी में मचाया कोहराम

डीएनए हिंदी: सिडनी में खेले जा रहे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड (AUS vs ENG) के बीच दूसरे वनडे मुकाबले में भी स्टीव स्मिथ (Steve Smith) का बल्ला जमकर बोला. ये लगातार चौथी वनडे पारी है जिसमें उन्होंने 50 से अधिक रन बनाए हैं. वनडे वर्ल्डकप 2023 (ICC World Cup 2023) से पहले स्मीथ की फॉर्म अन्य टीमों के लिए चेतावनी है. उन्होंने टी20 वर्ल्डकप 2022 से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 61 और आखिरी वनडे में 105 रन की पारी खेली थी. इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में भी स्मीथ ने नाबाद 80 रन की पारी खेली थी.

Steve Smith in the last 4 ODI innings:



61(94)

105(131)

80*(78)

94(114)



He is well & truly back. pic.twitter.com/De4zbKz7n4