IND vs AUS: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का पहाड़ जैसा स्कोर, भारत को जीत के लिए 339 रनों का लक्ष्य

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 339 रन का विशाल लक्ष्य दिया. भारतीय टीम में कप्तान हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा और अमनजोत कौर की पारी अहम साबित हो सकती है.
IND vs AUS Semifinal: आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच DY पाटिल स्टेडियम, पुणे में मुकाबला खेला जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अपनी टीम ने बेहद मजबूत स्कोर बनाया.
ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत को 339 रन का विशाल लक्ष्य दिया है. टीम की ओर से फीबी लिचफील्ड ने 119 रन की धुआंधार पारी खेली. एलिस पेरी ने 77 रन बनाए, जबकि बेथ मूनी ने 24 रन का योगदान दिया. भारत की तरफ से राधा यादव ने एलिस पेरी को बोल्ड किया, श्री चरणी ने बेथ मूनी और एनाबेल सदरलैंड को पवेलियन भेजा. अमनजोत कौर ने फीबी लिचफील्ड को आउट किया और क्रांति गौड़ ने कप्तान एलिसा हीली को बोल्ड किया.
यह भी पढ़ें: IND vs AUS: अगर बारिश में धुल गया भारत-ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल, तो कौन जाएगा फाइनल में? यहां समझें सभी समीकरण
अब भारत की टीम पर भारी दबाव है और सभी की निगाहें भारतीय बल्लेबाजों पर टिकी हैं. भारतीय टीम में कप्तान हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा और अमनजोत कौर की पारी अहम साबित हो सकती है. भारतीय टीम को जीत के लिए एक तेज और सतत बल्लेबाजी की जरूरत होगी.
