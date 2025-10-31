IND vs AUS: मेलबर्न में मिली भारत को करारी हार, दूसरे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से हराया

टी20 इंटरनेशनल में अभिशेक शर्मा ने किया बड़ा कारनामा, इस खिलाड़ी का रिकॉर्ड कर दिया चकनाचूर
स्पोर्ट्स
IND vs AUS: मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया.
IND vs AUS: मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया.भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 126 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने सफलतापूर्वक हासिल कर लिया. ऑस्ट्रेलिया ने छोटे लक्ष्य को 13.2 ओवर में हासिल कर भारत को करारी हार दी. इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की, जबकि पहला मैच बारिश की वजह से बेनतीजा रहा था.
भारत की शुरुआत बेहद खराब रही. टॉस गंवाने के बाद बल्लेबाजी के लिए उतरी टीम इंडिया को तीसरे ओवर में पहला झटका लगा जब शुभमन गिल महज 5 रन बनाकर आउट हुए. संजू सैमसन (2), सूर्यकुमार यादव (1) और तिलक वर्मा (0) भी जल्दी-जल्दी पवेलियन लौट गए. पांच विकेट 49 के भीतर गिरने के बाद भारत संकट में था. हालांकि, अभिषेक शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 37 गेंदों पर 68 रन की पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 2 छक्के लगाए. हर्षित राणा ने 33 गेंदों में 35 रन बनाकर उनका साथ दिया और दोनों के बीच 56 रनों की साझेदारी हुई. लेकिन बाकी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके और टीम 126 रन भी पूरे नहीं कर पाई.
लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत दमदार रही. ट्रेविस हेड और कप्तान मिचेल मार्श की सलामी जोड़ी ने मात्र 4 ओवरों में स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया. हेड ने 15 गेंदों में 28 रन बनाए जबकि मार्श ने 26 गेंदों पर 46 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें चार छक्के और दो चौके शामिल रहे.
भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह (2/26) और वरुण चक्रवर्ती (2/23) ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन अन्य गेंदबाज रन रोकने में नाकाम रहे। कुलदीप यादव ने दो विकेट जरूर लिए, मगर वह काफी महंगे साबित हुए.
इनपुट-आईएएनएस
