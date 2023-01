AUS vs SA SCG Test: सिडनी में Steve Smith ने तोड़ा Don Bradman का रिकॉर्ड, Virat Kohli को भी पछाड़ा

AUS vs SA 3rd Test SCG: स्टीव स्मिथ ने अपने टेस्ट करियर का 30वां शतक जड़कर डॉन ब्रैडमैन के साथ विराट कोहली और जो रूट को भी पीछे छोड़ा है.

