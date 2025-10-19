Australia vs India 1st ODI playing 11: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, भारतीय टीम में एंट्री किया ये खास ऑलराउंडर

Australia vs India 1st ODI : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ में शुरू होगा. रोहित और विराट की वापसी ने टीम इंडिया को मजबूती दी है. ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

Australia vs India 1st ODI : भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने जा रही है, जिसके बाद पांच मैचों की टी20 सीरीज होगी. यह मैच पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैदान अपनी तेज और उछाल भरी पिच के लिए मशहूर है, जहां तेज गेंदबाजों को शुरुआत में काफी मदद मिलती है. ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले चुनी गेंदबाजी चुनी है. भारतीय टीम के तरफ से नितीश कुमार रेड्डी आज अपना मैच खेलने के लिए तैयार हैं.इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे फॉर्मेट में वापसी कर रहे हैं, जिससे भारतीय बल्लेबाजी को मजबूती मिली है.

यहां देखें दोनों टीमों का प्लेइंग 11

भारत (Playing XI): रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कैप्टन), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह

ऑस्ट्रेलिया (Playing XI): ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श (कैप्टन), मैथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप (विकेटकीपर), मैट रेनशॉ, कूपर कॉनली, मिशेल ओवेन, मिशेल स्टार्क, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहेनमैन, जोश हेजलवुड

ऑस्ट्रेलिया के लिए यह सीरीज बेहद अहम

टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास लेने के बाद दोनों दिग्गज अब पूरी तरह से वनडे क्रिकेट पर फोकस करेंगे. उन्होंने भारत को 2024 में T20 विश्व कप जिताकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऊंची पारी के साथ अलविदा कहा था. उनकी मौजूदगी से पारी की स्थिरता और बड़े स्कोर खड़े करने की क्षमता में बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के लिए यह सीरीज बेहद अहम है. टीम पिछले तीन वनडे सीरीज हार चुकी है, दो घर में और एक विदेश में.

कैसी है पिच

पर्थ की कड़क उछाल भरी पिच पर शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों के लिए मुश्किल कर सकता है. हालांकि एक बार सेट होने के बाद रोहित शर्मा, शुभमन गिल और ट्रेविस हेड जैसे खिलाड़ी बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं. बीच और आखिरी ओवरों में धीमी गेंदबाजी और कटर्स का इस्तेमाल असरदार हो सकता है. फील्डिंग और पावरप्ले की रणनीति इस सीरीज का बड़ा पहलू रहने वाली है. बहरहाल क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह सीरीज खास इसलिए भी है क्योंकि दो दिग्गज टीमों के बीच यह क्लासिक राइवलरी हमेशा रोमांच से भरपूर रहती है.

