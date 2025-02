आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मुकाबले के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की किरकिरी हो गई है. दरअसल, मैच शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड नेशनल एंथम के लिए मैदान पर आई थी. लेकिन तभी पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की जगह भारत का राष्ट्रगान चला दिया. उसके बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है. राष्ट्रगान का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

पाकिस्तान में बजा भारत का राष्ट्रगान

पाकिस्तान के लाहौर के गद्दाफी क्रिकेट स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का चौथा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है. इस मैच में पाकिस्तान की दुनियाभर में भारी बेइज्जती हुई है. दरअसल, ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड अपने-अपने देश के नेशनल एंथम के लिए आए और पहले इंग्लैंड का नेशनल एंथम हुआ. लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की बारी आई, तो स्टेडियम में भारत का राष्ट्रगान बजने लगा. वहीं उसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Today In #ENGvsAUS Game In CT 2025 In Gaddafi Stadium, Lahore, Indian National Anthem[Jana Gana Mana ..] Was Played Instead Of Australian National Anthem.#CT2025#ChampionsTrophy2025#AUSvsENG pic.twitter.com/iVMmqcTbkg