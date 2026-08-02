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स्पोर्ट्स

CWG 2026 में मेडल जीतने वाले एथलीटों का भारत में हुआ भव्य स्वागत, जानें कैसी रही खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया

CWG 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में देश का नाम रोशन करके भारतीय वेटलिफ्टिंग टीम रविवार को स्वदेश लौटी है. ग्लासगो में गोल्ड मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू ने अपने प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 02, 2026, 04:32 PM IST

CWG 2026 में मेडल जीतने वाले एथलीटों का भारत में हुआ भव्य स्वागत, जानें कैसी रही खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया

CWG 2026 (Photo X)

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कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय एथलीटों ने दमदार प्रदर्शन किया है और कई मेडल अपने नाम किए हैं. मीराबाई चानू ने भारत को पहला गोल्ड दिलाया था, जिसके बाद कई एथलीटों ने गोल्ड अपने नाम किया. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में देश का नाम रोशन करके भारतीय वेटलिफ्टिंग टीम रविवार को स्वदेश लौटी. ग्लासगो में गोल्ड मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू ने अपने प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की. वहीं, लवप्रीत सिंह ने उनका समर्थन करने के लिए देशवासियों का धन्यवाद किया है. आइए जानते हैं कि खिलाड़ियों ने भव्य स्वागत में क्या प्रतिक्रिया दी है. 

दिल्ली एयरपोर्ट पर लगा फैंस का जमावड़ा  

दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों के पहुंचने से पहले ही फैंस का जमावड़ा देखने को मिला. फैंस काफी समय पहले ही पहुंचकर अपने चहेते खिलाड़ियों का इंतजार कर रहे थे. खिलाड़ियों के एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उनका भव्य स्वागत किया गया. सभी प्लेयर्स को माला पहनाई गई और जमकर ढोल-नगाड़े भी बजे. 

क्या बोली मीराबाई चानू 

भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, मुझे बहुत खुशी है कि देश के लिए गोल्ड मेडल जीत सकीं. मैं गोल्ड जीतकर गर्व महसूस कर रही हैं. मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वर्ग में कुल 190 किलो का भार उठाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया था. मीराबाई ने लगातार तीसरे कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है.

भारत को 110 प्लस कैटेगरी में सिल्वर मेडल दिलाने वाले वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने 'आईएएनएस' के साथ बात करते हुए कहा, मैं सिल्वर जीतने पर बहुत खुश हूं. पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल ही जीता था, ऐसे में मेडल का रंग बदलकर खुश हैं. लवप्रीत ने भारतीय नौसेना और सभी देशवासियों का उन्हें सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद भी किया है. हालांकि, लवप्रीत नौसेना में नौकरी करते हैं और उन्होंने खासतौर पर अपने नौसेना कप्तान विजय कुमार का धन्यवाद किया है. लवप्रीत ने कुल 388 किलो का भार उठाते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया और वो गोल्ड जीतने से सिर्फ एक किलोग्राम पीछे रह गए थे.

53 किलोग्राम कैटेगरी में देश को सिल्वर मेडल दिलाने वालीं वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, मेडल जीतकर भारत आने की उन्हें बहुत खुशी है. परिवार बेहद उत्सुकता से मेरा इंतजार कर रहा है.  2030 में भारत में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में देश को गोल्ड लाने का पूरा प्रयास करेंगी. वहीं, वेटलिफ्टिंग में सिल्वर जीतने वाले ऋषिकांत सिंह ने भी मेडल के साथ स्वदेश लौटने पर खुशी जाहिर की.

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