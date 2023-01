IND vs SL 1st ODI: भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले वनडे के लिए स्कूलों की छुट्टी, ऑफिस में भी मिलेगा हाफडे

India vs Sri Lanka के बीच वनडे मैच के लिए कामरूप जीले के स्कूल बंद रहेंगे और ऑफिस में हाफडे के बाद छुट्टी हो जाएगी.

assam schools and offices closed for half day holiday for india vs sri lanka 1st odi cricket match guwahati