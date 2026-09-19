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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

Asian Games 2026: सेमीफाइनल में कौन होगा भारतीय क्रिकेट टीम के सामने? जानें 20 सितंबर का पूरा शेड्यूल

Asian Games 2026 Schedule 20th September: एशियन गेम्स 2026 की शुरुआत शनिवार, 19 सितंबर से हुई है. लेकिन टूर्नामेंट के कुछ खेल पहले ही शुरू हो गए थे. ऐसे में आपको बताएंगे एशियन गेम्स 2026 में 20 सितंबर को पूरा शेड्यूल कैसा है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 19, 2026, 06:09 PM IST

Asian Games 2026: सेमीफाइनल में कौन होगा भारतीय क्रिकेट टीम के सामने? जानें 20 सितंबर का पूरा शेड्यूल

Asian Games 2026 (Photo X) 

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एशियन गेम्स 2026 की शुरुआत शनिवार, 19 सितंबर से हुई है. लेकिन टूर्नामेंट के कुछ  खेल पहले ही शुरू हो गए थे, जिसमें क्रिकेट शामिल है. शुक्रवार 18 सितंबर को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जापान के खिलाफ क्वर्टर फाइनल खेला था, जिसे टीम ने एकतरफा अपने नाम कर लिया था. इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में जगह बना ली थी. ऐसे में अब टीम को रविवार 20 सितंबर को मुकाबला खेलना है.ऐसे में आपको बताएंगे एशियन गेम्स 2026 में 20 सितंबर को पूरा शेड्यूल कैसा है. 

भारतीय दल गुरुवार से ही गेम्स में हिस्सा ले रहा है और मेडल की दौड़ में शामिल है. शुरुआत में टेकबॉल ने सबका ध्यान खींचा है. क्विंसी जोआकिम डिसूजा और मोहम्मद अनस इमरान बेग ने शुरुआती दौर में सुर्खियां बटोरी हैं और अब वो मेडल के लिए मैदान में उतरेंगे. दोनों एथलीट मिक्स्ड डबल्स इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेंगे. उनका मुकाबला वियतनाम के जिया न्गी ट्रिन्ह और होआंग मिन्ह टैन गुयेन से होगा, जिनसे वो क्वार्टर फाइनल में हार गए थे.

इस बीच क्विंसी के पास पदक जीतने का एक और मौका रहेगा. वो रविवार को जापान की युइना साकामोटो के खिलाफ व्यक्तिगत कांस्य पदक मुकाबले में उतरेंगी. रविवार को कई अन्य बड़े मुकाबले भी खेले जाएंगे. भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में बांग्लादेश से भिड़ेगी और एशियन गेम्स 2023 में जीता गया अपना गोल्ड मेडल बरकरार रखने की कोशिश करेगी.

सभी की निगाहें शूटिंग एरिना पर भी होंगी, जहां भारतीय महिला खिलाड़ी 10 मीटर एयर राइफल इवेंट्स में हिस्सा लेंगी. इलावेनिल वलारिवन, सोनम उत्तम मस्कर और विदर्शा के विनोद भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगी. रविवार से भारत का हॉकी अभियान भी शुरू होगा, जिसमें पुरुष और महिला दोनों टीमें अपने पहले मैच खेलेंगी. पूल ए में शामिल पुरुष टीम इंडोनेशिया के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी, जबकि पूल बी में शामिल महिला टीम उज्बेकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी.

20 सितंबर को ऐसा रहेगा एशियन गेम्स 2026 का शेड्यूल

वुशु

सुबह 05:30 बजे – पुरुषों का चांगक्वान फाइनल (मेडल इवेंट)

महिलाओं का 52 किलोग्राम (1/8 फाइनल)- सोगंद सिंकाइचेतन बनाम अपर्णा

पुरुषों का 75 किलोग्राम (1/8 फाइनल)- सोहेल मौसावी बनाम विक्रांत बालियान

शूटिंग

सुबह 06:15 बजे – 10 मीटर एयर राइफल महिलाओं का व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन

सुबह 06:15 बजे – 10 मीटर एयर राइफल महिलाओं का टीम फाइनल (मेडल इवेंट)

टेकबॉल

सुबह 06:30 बजे – महिलाओं का सिंगल्स ब्रॉन्ज मेडल मैच- युइना साकामोटो (जापान) बनाम क्विंसी जोआकिम डिसूजा (भारत) (मेडल इवेंट)

सुबह 07:00 बजे – मिक्स्ड डबल्स ब्रॉन्ज मेडल मैच- क्विंसी जोआकिम डिसूजा / मोहम्मद अनस इमरान बेग (भारत) बनाम होआंग मिन्ह टैन गुयेन / जिया न्घी ट्रिन्ह (वियतनाम) (मेडल इवेंट)

फील्ड हॉकी

सुबह 07:30 बजे – महिलाओं का पूल बी (मैच 3)- भारत बनाम उज्बेकिस्तान

सुबह 11:30 बजे – पुरुषों का पूल ए (मैच 2)- भारत बनाम इंडोनेशिया

टेबल टेनिस

सुबह 06:30 बजे – महिलाओं की टीम ग्रुप एफ (मैच 2)- भारत बनाम इंडोनेशिया

सुबह 09:00 बजे – पुरुषों की टीम ग्रुप एफ (मैच 1)- भारत बनाम इंडोनेशिया

दोपहर 12:30 बजे – महिलाओं की टीम ग्रुप एफ (मैच 3)- सिंगापुर बनाम भारत

दोपहर 03:00 बजे – पुरुषों की टीम ग्रुप एफ (मैच 3)- भारत बनाम ईरान

क्रिकेट (महिलाओं का सेमीफाइनल मुकाबला)

सुबह 10:30 बजे – भारत बनाम बांग्लादेश- दूसरा सेमीफाइनल

बैडमिंटन

सुबह 11:30 बजे – भारत बनाम कजाकिस्तान- महिलाओं की टीम का पहला राउंड (टाई 7).

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