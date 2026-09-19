एशियन गेम्स 2026: पीएम मोदी ने भारतीय एथलीटों का बढ़ाया मनोबल, जानें खिलाड़ियों के लिए क्या बोले प्रधानमंत्री

PM Modi boosts Indian Athletes: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही उनका मनोबल भी बढ़ाया है.

एशियन गेम्स 2026 का आगाज आज यानी शनिवार 19 सितंबर से हो गया है. इस टूर्नामेंट का भव्य उद्घाटन नागायो के मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में हुआ. इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही उनका मनोबल भी बढ़ाया है. एशियन गेम्स में ओपनिंग सेरेमनी से पहले ही कुछ खेल शुरू हो गए थे, जिसमें क्रिकेट भी शामिल है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने क्वार्टर फाइनल में जापान को हराकर सेमीफाइनल में जगह भी बना ली है. आइए जानते हैं कि पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को लेकर क्या कहा है.

पीएम मोदी ने भारतीय एथलीटों का बढ़ाया मनोबल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ाते हुए लिखा, "आइची-नागोया में एशियन गेम्स की शुरुआत के साथ ही मैं भारतीय दल को अपनी शुभकामनाएं देता हूं. प्रत्येक खिलाड़ी ने बहुत कड़ी मेहनत की है और अद्भुत लगन और दृढ़ संकल्प दिखाया है. भारत को उन पर गर्व है. वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, अच्छा खेलें और शानदार सफलता हासिल करें."

ओपनिंग सेरेमनी में मनू भाकर और पवन सहरावत ने फहराया तिरंगा

एशियन गेम्स 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी स्टार पवन सहरावत ने भारतीय दल की अगुवाई की और दोनों ने भारत का तिरंगा भी फहराया. ये एशिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है, जो हर चार साल में एक बार आयोजित की जाती है. इनका आयोजन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (ओसीए) द्वारा किया जाता है, जिसमें 45 देश हिस्सा लेते हैं.

एशियन गेम्स पहली बार साल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे, जिसमें 11 देशों के 489 एथलीट्स ने हिस्सा लिया था. तब से अब तक ये खेल कुल 19 बार आयोजित किए जा चुके हैं. एशियन गेम्स 2026 में 45 देशों और क्षेत्रों के एथलीट 43 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे. ये खेलों का 20वां संस्करण होगा और टोक्यो 1958 और हिरोशिमा 1994 के बाद तीसरी बार जापान इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा.

पिछली बार 107 मेडल जीता था भारत

भारत ने एशियन गेम्स 2023 में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 107 मेडल अपने नाम किए थे, जिसमें 28 गोल्ड मेडल थे. भारतीय दल इस बार अपने प्रदर्शन में और अधिक सुधार करना चाहेगा. भारत पुरुष और महिला क्रिकेट और कबड्डी दोनों में मौजूदा चैंपियन है, जबकि पुरुष हॉकी टीम भी मौजूदा चैंपियन के तौर पर इसमें हिस्सा ले रही है.