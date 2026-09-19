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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

Asian Games 2026: पवन सहरावत ने लहराया तिरंगा, टीम इंडिया की एंट्री पर गूंज उठा स्टेडियम; जानें ओपनिंग सेरेमनी में क्या-क्या हुआ

Asian Games 2026 Opening Ceremony: एशियन गेम्स 2026 की ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन शनिवार 19 सितंबर, 2026 को हुआ. इस रंगारंग कार्यक्रम में टीम इंडिया ने माहौल जमाया, जिसकी एंट्री पर पूरा स्टेडियम गूंज उठा.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 19, 2026, 04:54 PM IST

Asian Games 2026: पवन सहरावत ने लहराया तिरंगा, टीम इंडिया की एंट्री पर गूंज उठा स्टेडियम; जानें ओपनिंग सेरेमनी में क्या-क्या हुआ

Asian Games 2026 Opening Ceremony (Photo X)

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एशियन गेम्स 2026 की ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन शनिवार 19 सितंबर, 2026 को हुआ. इस रंगारंग कार्यक्रम में टीम इंडिया ने माहौल जमाया, जिसकी एंट्री पर पूरा स्टेडियम गूंज उठा. भारत के लिए मनु भाकर और पवन सहरावत फ्लैग बेयरर बने. हालांकि, इससे पहले भारत के लिए शॉट-पुटर तेजिंदरपाल सिंह को ध्वजावाहक रखा गया था, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण उनकी जगह पवन को दी गई. वहीं, ओपनिंग सेरेमनी से पहले ही एशियन गेम्स 2026 के कुछ गेम हो चुके हैं, जिसमें महिला क्रिकेट शामिल है. आइए जानते हैं कि एशियन गेम्स 2026 ओपनिंग सेरेमनी में क्या-क्या हुआ है. 

ओपनिंग सेरेमनी में क्या क्या हुआ?

एशियन गेम्स 2026 ओपनिंग सेरेमनी में कई रंगारंग कार्यक्रम हुए और साथ ही जापान की संस्कृति की झलक भी देखने को मिली. ओपनिंग सेरेमनी में जापान के फेमस आईएनआई बैंड ने इसकी शुरुआत की. इसके अलावा, वायलन शो ने समां बांध दिया और साथ ही कई डांसर ने कला का प्रदर्शन भी किया. वहीं, सैनिकों के साथ जापान के झंडे का स्वागत किया गया. वायलन शो के बाद 7 जापानी सैनिक अपने देश का झंडा लेकर आए. 

क्या है एशियन गेम्स ओपनिंग सेरेमनी की थीम?

एशियन गेम्स 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में हार्मनिंक हार्ट बीट थीम रखी गई थी. इससे वर्ल्ड में हो रही लड़ाई के बीच एकता और अखंडता का संदेश देना था. वहीं, सेरेमनी में जापान का नेशनल एंथम में गाया गया. हालांकि, इसके साथ टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले सभी देशों की परेड निकाली गई. इंग्लिश एल्फाबेट के हिसाब से देशों की परेड निकाली गई. 

पवन और मनु ने संभाला तिरंगा

भारतीय दल ने भी ओपनिंग सेरेमनी में एंट्री मारी, जिसके बाद पूरा स्टेडियम गूंज उठा. ओलंपिक मेडलिस्ट मनू भाकर  और कबड्डी स्टार पवन सहरावत ने भारतीय झंडे को अपने हाथ में थाम कर करीब 500 भारतीय खिलाड़ियों का नेतृत्व किया. हालांकि, ओपनिंग सेरेमनी तक कुछ खिलाड़ी जापान नहीं पहुंचे हैं. इसके अलावा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना मुकाबला ओपनिंग सेरेमनी से एक दिन पहले ही खेल लिया था और क्वार्टर फाइनल में जापान को हराकर सेमीफाइनल में जगह भी बना ली है. 

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