एशियन गेम्स 2023 में भारत ने जीते थे 107 मेडल, क्या इस बार टूटेगा रिकॉर्ड? जानें पिछले 6 एशियाई खेलों के कुल पदक

Asian Games Medal Tally: हर 4 साल में खेला जाना वाला एशियन गेम्स का 20वां संस्करण पिछले एशियन गेम्स से थोड़ा अलग है. क्योंकि 2023 में टूर्नामेंट में काफी ज्यादा खेल थे.

हर 4 साल में खेला जाना वाला एशियन गेम्स का 20वां संस्करण पिछले एशियन गेम्स से थोड़ा अलग है. क्योंकि 2023 में टूर्नामेंट में काफी ज्यादा खेल थे, जिसकी तुलना इस बार खेल कम हुए हैं. हालांकि, खेल कम होने के कारण भारत की मेडल टैली पर सीधा असर पड़ सकता है, जिसकी झलक नजर आ रहा है. क्योंकि एशियन गेम्स 2026 में भारत ने 23 सितंबर तक सिर्फ एक गोल्ड सहित 11 मेडल जीते हैं. लोगों को उम्मीद थी कि इस बार पिछले एडिशन का रिकॉर्ड टूटेगा, लेकिन इसके आसार बिल्कुल भी लग नहीं रहे हैं. आपको बताएंगे कि पिछले 6 संस्करण में भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे.

एशियन गेम्स 2023 और 2026 में क्या फर्क है?

एशियन गेम्स 2023 और 2026 में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है. लेकिन इस बार खेल में अंतर देखने को मिला है. दरअसल, पिछली बार एशियन गेम्स में मेडल स्पर्धा और खेल ज्यादा थे, लेकिन इस बार उसमें गिरावट हुई है. एशियन गेम्स 2023 में 481 स्पर्धा और करीब 55 खेल थे. इस बार यानी एशियन गेम्स 2026 में 469 स्पर्धाएं हैं और सिर्फ 43 खेल हैं. शतरंद और ब्रिज जैसे खेलों को इस बार हटाया गया है, जबकि सर्फिंग और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स जैसे खेल जोड़े गए हैं.

लेकिन भारत को इससे काफी फर्क पड़ सकता है. भारत ने एशियन गेम्स 2023 में कुल 107 मेडल जीते थे, जो भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल थे. इससे पहले कभी भी 100 का आंकड़ा पार नहीं हुआ था. इसी वजह से उम्मीद थी कि इस बार ये रिकॉर्ड टूटेगा और भारतीय एथलीट पदक की संख्या बढ़ाएंगे. लेकिन खेल कम होने के कारण इसके आसार बहुत ही कम होते हुए नजर आ रहा है.

पिछले 5 एशियाई खेलों के कुल पदक

एशियन गेम्स 2002- भारत ने साल 2002 एशियन गेम्स में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था. भारत ने 11 गोल्ड, 12 सिल्वर और 13 ब्रांज मेडल के साथ कुल 36 पदक जीते थे. इसके साथ ही भारत मेडल टैली में 7वें स्थान पर रहा था. लेकिन उसके बाद से भारत ने एशियाई खेलों में पदक की संख्यों में बढ़ोतरी की है.

एशियन गेम्स 2006- भारतीय एथलीटों ने 2002 की तुलना में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था. एशियन गेम्स 2006 में भारत ने 10 गोल्ड, 17 सिल्वर और 26 ब्रांज मेडल जीते थे और मेडल टैली में 8वें स्थान पर रहा था. हालांकि, अगर भारत और गोल्ड जीत लेता, तो वो टेबल में छठे स्थान पर खत्म कर सकता था.

एशियन गेम्स 2010- साल 2002 और 2006 के बाद भारत ने और ज्यादा शानदार प्रदर्शन किया. एशियन गेम्स 2010 में भारत ने 14 गोल्ड, 17 सिल्वर और 34 ब्रांज मेडल जीते थे. इसके साथ ही भारत मेडल टैली में 65 मेडल के साथ छठे स्थान पर रहा था.

एशियन गेम्स 2014- साल 2010 में दमदार प्रदर्शन करने बाद भारतीय एथलीटों के प्रदर्शन में कमी देखने को मिला. एशियन गेम्स 2014 में भारत ने 57 मेडल जीते और मेडल टैली में 8वें स्थान पर खत्म किया था. इस दौरान 11 गोल्ड, 9 सिल्वर और 37 ब्रांज पदक अपने नाम किए थे.

एशियन गेम्स 2018- एशियन गेम्स 2018 में भारतीय एथलीटों ने वापसी की और अपने पदक संख्या में इजाफा किया. इस दौरान भारत ने 70 मेडल जीते और 8वां स्थान हासिल किया. भारत ने 16 गोल्ड, 23 सिल्वर और 31 ब्रांज मेडल अपने नाम किए थे. भारत के गोल्ड पदक की संख्या काफी बढ़ी थी.

एशियन गेम्स 2023- साल 2023 भारत के लिए काफी खास रहा. क्योंकि भारत ने एशियन गेम्स के इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल जीते थे. भारत ने पहली बार 100 का आंकड़ा पार किया था. भारत ने 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रांज मेडल अपने नाम किए. पिछले एडिशन की तुलना में गोल्ड की संख्या लगभग डबल रही.भारत ने मेडल टैली में भी चौथा स्थान हासिल किया, जो भारत का सबसे बढ़िया स्थान रहा.