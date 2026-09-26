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2010 में पहली बार एशियन गेम्स में शामिल हुआ था महिला कबड्डी खेल, भारत ने 16 साल में जीते 4 गोल्ड; ईरान से लिया बदला

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

2010 में पहली बार एशियन गेम्स में शामिल हुआ था महिला कबड्डी खेल, भारत ने 16 साल में जीते 4 गोल्ड; ईरान से लिया बदला

Indian Women's Kabaddi Team Gold: क्रिकेट से लेकर कबड्डी तक, अब महिला भी पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना रही हैं. भारतीय महिला भी पुरुषों की तरह पूरी दुनिया में भारत का नाम रौशन कर रही हैं.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 26, 2026, 05:17 PM IST

2010 में पहली बार एशियन गेम्स में शामिल हुआ था महिला कबड्डी खेल, भारत ने 16 साल में जीते 4 गोल्ड; ईरान से लिया बदला

Asian Games 2026 (Photo IANS)

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क्रिकेट से लेकर कबड्डी तक, अब महिलाएं भी पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना रही हैं. भारतीय महिला भी पुरुषों की तरह पूरी दुनिया में भारत का नाम रौशन कर रही हैं. एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने भारत को तीसरा गोल्ड दिलाया. एशियन गेम्स में पहली बार महिला कबड्डी साल 2010 में शामिल हुआ था, जिसके बाद भारतीय टीम लगातार 16 सालों से दबदबा बनाए हुए है. टीम ने 16 साल में 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं और एक सिल्वर भी जीता है. साल 2018 में ईरान ने ही भारत को हराया था और गोल्ड की हैट्रिक से रोका था, लेकिन अब देश की बेटियों ने अपनी हार का बदला ले लिया है. 

एशियन गेम्स 2026 में महिला कबड्डी के फाइनल में भारत और ईरान आमने-सामने थीं. इस रोमांचक मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से हरा दिया और भारत को तीसरा गोल्ड दिलाया. इस मैच में भारत का डिफेंस काफी तगड़ा रहा, जब ईरान को आखिरी मिनट में पॉइंट्स चाहिए थे, तो भारतीय टीम ने ऐसा नहीं होने दिया और मुकाबला अपने नाम कर लिया. भारतीय महिला कबड्डी टीम में पूजा, राज रानी, सोनाली विष्णु शिंगटे, पुष्पा, भावना देवी, रितु, संजू देवी, रितु नेगी, मनीषा कुमारी, पिंकी रॉय, ज्योति और निकिता शामिल थीं.

पहली बार 2010 में शामिल हुआ महिला कबड्डी

एशियन गेम्स में साल 1990 से कबड्डी खेला जा रहा है. लेकिन टूर्नामेंट में महिला कबड्डी साल 2010 में शामिल हुआ था. तब से लेकर अब तक कुल 5 संस्करण खेले जा चुके हैं, जिसमें भारतीय महिला कबड्डी टीम ने अपना दबदबा कायम रखा है. महिला कबड्डी का पहला एडिशन 2010 में खेला गया था, जिसके बाद 2014, 2018, 2022 और 2026 में खेला गया है और इन सभी संस्करण में भारतीय टीम ने काफी शानदार प्रदर्शन किया है. 

भारत ने कब-कब जीता गोल्ड?

भारतीय महिला कबड्डी टीम ने 2026 में चौथा गोल्ड मेडल अपने नाम किया है. उन्होंने पहले ही एडिशन में बाजी मारी थी. यानी साल 2010 में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, जिसके बाद इंचियोन में खेले गए एशियन गेम्स 2014 में टीम इंडिया ने लगातार दूसरा गोल्ड अपने नाम किया. टीम गोल्ड जीतने के मामले में हैट्रिक पर थी, लेकिन उनका सपना ईरान की टीम ने 2018 में तोड़ दिया. हालांकि, टीम इंडिया ने फिर भी हार नहीं मानी और अगले ही संस्करण यानी 2022 में अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता था और अब एक बार फिर लगातार दो गोल्ड जीत लिए हैं. भारत ने 2010, 2014, 2022 और 2026 में गोल्ड जीता है. 

8 साल बाद ईरान से लिया बदला

टीम इंडिया ने 2010 और 2014 में गोल्ड जीता था और 2018 एशियन गेम्स में हैट्रिक का मौका था. तब भारत का सामना ईरान की टीम से हुआ और ईरान ने भारतीय टीम के साथ-साथ फैंस का भी दिल तोड़ दिया. 2018 एशियन गेम्स के फाइनल में ईरान ने भारत को 27-24 से हरा दिया, जिसके बाद टीम इंडिया को सिल्वर से खुश होना पड़ा था. लेकिन अब टीम इंडिया ने 2018 के फाइनल में अपनी हार का बदला 8 साल बाद 2026 फाइनल में ले लिया है. 

महिला कबड्डी की मेडल टेबल

एशियन गेम्स के इतिहास में अब तक 6 महिला कबड्डी टीमों ने मेडल जीते हैं, जिसमें टीम इंडिया का नाम टेबल में टॉप पर है. टीम ने 4 गोल्ड और एक सिल्वर समेत 5 पदक अपने नाम किए हैं. इसके अलावा, ईरान ने एक गोल्ड, दो सिल्वर और दो ब्रांज समेत 5 मेडल जीते हैं. वहीं, चीनी ताइपे ने 1 सिल्वर और दो ब्रांज समेत 3 मेडल जीते. वहीं, थाईलैंड ने 1 सिल्वर और 2 ब्रांज सहित 3 पदक अपने नाम किए हैं. हालांकि, बांग्लादेश दो सिल्वर और दो ब्रांज और नेपाल ने भी दो सिल्वर और दो ब्रांज अपने नाम कर चुकी है. 

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